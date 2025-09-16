Comparație în supermarketurile din Ploiești: Brand vs marca proprie

De la zahăr și făină până la carne și lactate, diferențele de preț dintre produsele de marcă proprie și brandurile consacrate pot ajunge și la câțiva lei pe același raft.

Când punem toate aceste economii cap la cap, coșul de cumpărături devine considerabil mai prietenos, așadar am comparat ofertele din marile lanțuri de supermarketuri.

Carrefour, diferențe vizibile la toate categoriile

Zahărul Mărgăritar ajunge la 4,85 lei kilogramul, dar varianta proprie costă cu un leu mai puțin.

Făina Băneasa și mălaiul Raftul Bunicii costă 3,05 lei/kilogram, în timp ce mărcile proprii coboară la 1,99 lei/kilogram.

Uleiul Bunica e listat la 7,99 lei/litru, iar alternativa magazinului la 6,99 lei/litru.

La orez, Scotti urcă la 8,69 lei/kilogram, pe când marca proprie scade la 5,99 lei/kilogram.

În ceea ce privește lactatele, diferența e uriașă: laptele Napolact costă 11,19 lei/litru, în timp ce varianta Carrefour e aproape la jumătate, 5,55 lei/litru.

Spaghetele Barilla se vând cu 5,99 lei cutia, dar marca proprie coboară la 3,79 lei. Pasta de tomate Sultan sare de 13 lei, iar alternativa magazinului e 7,95 lei.

Pulpele de pui costă 22,30 lei kilogramul față de 15,86 lei/kilogram pentru varianta proprie.

Kaufland, reduceri de câțiva lei la coșul complet

Zahărul Mărgăritar costă 4,19 lei/kilogram, dar marca proprie rămâne la 3,85 lei/kilogram.

Făina și mălaiul Băneasa sunt la 3,04 lei/kilogram, în timp ce varianta magazinului scade la 1,99 lei/kilogram.

Uleiul Bunica urcă la prețul 8,13 lei litrul, dar marca proprie este mai ieftină cu 50 de bani.

Orezul Scotti costă 8,70 lei/kilogram, comparativ cu 5,99 lei/kilogram pentru produsul K-Classic.

Laptele Napolact ajunge la 9,15 lei litrul, în timp ce alternativa casei costă aproape la jumătate, 5,08 lei.

Spaghetele Barilla sunt listate la 3,99 lei cutia, dar marca proprie la 2,63 lei, vizibil mai avantajoasă ca preț.

Diferențele se simt și la brânză, telemeaua Hochland costând 11,59 lei, în timp ce varianta proprie costă doar 9,61 lei.

La carne, pulpele de pui se vând cu 21,65 lei/kilogram, dar marca proprie cu 18,32 lei/kilogram.

Lidl, micile diferențe fac economiile mari

Aici, zahărul se vinde cu 3,92 lei kilogramul, dar marca proprie rămâne la 3,85 lei/kilogram. Făina albă costă 1,99 lei/kilogram, față de 1,98 lei/kilogram pentru varianta proprie.

La mălai diferența e mai clară, 2,19 lei/kilogram față de 1,99 lei/kilogram.

Uleiul Bunica ajunge la 8,13 lei litrul, dar Lidl scade prețul propriu la 7,49 lei/litru. Orezul Scotti costă 8,03 lei kilogramul, iar marca proprie doar 5,99 lei/kilogram.

Spaghetele Barilla costă 3,65 lei, comparativ cu 2,59 lei, pentru varianta proprie a supermarketului.

La brânzeturi diferența e și mai evidentă: telemeaua Hochland costă 17,99 lei, iar marca Lidl aproape la jumătate, 10,99 lei.

Mega Image, brandul aproape dublu față de marca proprie

Zahărul Mărgăritar se vinde cu 4,59 lei kilogramul, în timp ce marca proprie le scoate cumpărătorilor din buzunar 4,06 lei pentru un kilogram.

Făina Băneasa costă 3,04 lei/kilogram, comparativ cu 2,84 lei/kilogram la marcă proprie. La mălai, diferența e mai mare: 4,29 lei față de 2,64 lei pentru un kilogram.

Uleiul Bunica se vinde cu 8,59 lei litrul, dar varianta casei e 7,79 lei/litru. Orezul Scotti urcă la 9,09 lei/kilogram, comparativ cu 7,99 lei/kilogram.

Laptele Napolact e listat la 9,79 lei litrul, însă alternativa Mega Image costă mai puțin de jumătate, doar 4,69 lei/litru.

Spaghetele Barilla se vând cu 6,30 lei cutia, dar marca proprie scade la 2,59 lei, chiar de peste două ori mai ieftin.

La carne, pulpele de pui costă 23,19 lei kilogramul, față de 19,39 lei/kilogram varianta proprie.

Penny, diferențe clare la produsele de bază

Zahărul Mărgăritar costă 4,19 lei/kilogram, dar marca proprie rămâne la 3,85 lei/kilogram.

Făina Băneasa se vinde cu 2,95 lei kilogramul, în timp ce marca Penny coboară la 1,79 lei/kilogram, cea mai ieftină marcă de până acum.

La mălai, diferența e de aproape doi lei: 3,89 lei/kilogram față de 1,99 lei/kilogram.

Orezul Scotti costă 9,65 lei kilogramul, iar marca proprie 6,05 lei/kilogram.

Laptele Napolact ajunge la 9,09 lei litrul, în timp ce varianta Penny e aproape la jumătate, 5,29 lei/litru. Spaghetele Barilla sar de 6 lei cutia, pe când marca proprie se vinde la 2,89 lei, fiind mai ieftine cu mai mult de jumătate de preț.

De la un raft în altul, diferențele de preț sunt greu de ignorant, aceleași produse, aceeași cantitate, dar uneori la jumătate de preț dacă alegi marca proprie.

Brandurile consacrate vin cu o anumită notorietate și tradiție, însă la casă, de cele mai multe ori, doar eticheta face diferența finală.