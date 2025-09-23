Târgul de Toamnă revine la Ploiești

Societatea Hale și Piețe SA organizează, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2025, o nouă ediție a Târgului de Toamnă din Ploiești.

Evenimentul se va desfășura în parcarea de pe strada Griviței și parcarea situată între Palatul Culturii și Parcul Arhitect Toma Socolescu.

Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători legume și fructe de sezon, preparate apicole, tradiționale, must proaspăt, dulciuri, dar și obiecte meșteșugărești.

”Vă invităm să celebrăm împreună bogăția și farmecul toamnei!” este mesajul organizatorilor acestui târg pentru ploieșteni și nu numai.

Deschiderea oficială a târgului va avea loc joi, 25 octombrie, la ora 10:00.