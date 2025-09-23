Cât au ajuns chiriile în Ploiești. Sunt justificate?

Odată cu începerea anului universitar, cererea de închiriere a locuințelor în Ploiești crește vizibil, iar acest lucru se simte și în nivelul chiriilor.

Prețurile pot fi mai mari decât în alte perioade ale anului, în special în zonele preferate de studenți sau în cartierele bine poziționate.

Am analizat ofertele actuale de pe piața imobiliară din Ploiești, pe site-ul storia.ro, și am putut observa diferențe semnificative atât între cartiere, cât și între tipurile de locuințe puse la dispoziție de proprietari.

Chiriile în cartierul Nord

În cartierul Nord, chiria pentru o garsonieră pornește de la 230 de euro/lună, iar un apartament cu două camere costă între 350 și 400 de euro/lună, în funcție de dotări, suprafață și zonă.

Proprietățile catalogate ca fiind „de lux” ajung chiar până la 600 de euro/lună, majoritatea în zone rezidențiale.

Zona este însă apreciată nu doar pentru ofertă, ci și pentru viața de zi cu zi pe care o oferă. Locuitorii au la dispoziție supermarketuri din lanțuri mari, precum Lidl, Kaufland, Penny, Profi și Mega Image, iar complexul comercial Ploiești Shopping City se află la o distanță relativ mică, iar acesta nu este singurul loc de acest tip, fiind urmat și de Fun Shop Park, aflat tot în acest cartier.

Nordul are și numeroase parcuri și locuri de joacă, dar și școli și grădinițe, care fac cartierul prietenos pentru familii.

La acestea se adaugă accesul facil spre celelalte zone ale orașului, având un transport public bine pus la punct, cu tramvaiele 101 și 102 și liniile de autobuz 30, 1D și 5.

Chiriile în cartierul Sud

Sudul rămâne unul dintre punctele de interes al chiriilor din Ploiești, mai ales pentru studenți. Prezența Universității Petrol-Gaze în zonă face ca cererea să fie constant ridicată, iar proprietarii profită de acest avantaj.

O garsonieră în această zonă se închiriază în jur de 250 de euro/lună, în timp ce apartamentele cu două camere variază între 335 și 480 de euro/lună. Pentru apartamentele cu trei camere, prețurile oscilează între 350 și 500 de euro/lună.

Pe lângă apropierea de facultate, cartierul are o infrastructură completă, cu licee, școli și grădinițe, dar și o ofertă generoasă de magazine.

În zonă se găsesc atât magazine de cartier, cât și supermarketuri mari, precum Lidl, Carrefour și Kaufland, aflate în complexul comercial Prahova Value Centre.

Parcurile din acest cartier, deși nu sunt numeroase, dispun de toate aparatele de joacă necesare copiilor.

Și de aici accesul către centrul orașului se face ușor, prin mijloacele de transport in comun, tramvaie sau autobuze. Un avantaj important al zonei este Gara de Sud, care asigură conexiuni rapide spre alte localități.

Chiriile în cartierul Mihai Bravu

În cartierul Mihai Bravu, situat la malul pârâului Dâmbu, închirierea unei garsoniere costă aproximativ 290 de euro/lună, iar un apartament cu două camere se închiriază cu circa 1.300 de lei, adică puțin peste 250 de euro/lună.

Pentru apartamentele cu trei camera, din păcate, nu sunt foarte multe oferte disponibile.

Zona are avantajul existenței spațiilor verzi și a parcurilor, iar accesul către oraș este asigurat prin traseele 40, 104 și 5.

Chiriile în centrul Ploieștiului

Centrul orașului rămâne zona cea mai bine poziționată, dar și una dintre cele mai scumpe.

O garsonieră se închiriază cu aproximativ 335 de euro/lună, iar un apartament cu două camere costă între 400 și 650 de euro/lună, în funcție de poziționare și dotări.

Pentru apartamentele cu trei camere, prețurile ajung la 500, 650 sau chiar 700 de euro/lună.

Zona centrală are avantajele ei – accesul rapid la instituții, magazine și servicii, dar și dezavantajele evidente: trafic intens, aglomerație și prețuri mai ridicate.

Chiriile în cartierul Vest

În cartierele din zona de Vest, închirierea unei garsoniere costă în jur de 350 de euro/lună, iar apartamentele cu două camere se închiriază între 400 și 500 de euro/lună. Pentru apartamentele cu trei camere, prețurile variază între 355 și 650 de euro/lună.

Zona dispune de supermarketuri precum Lidl, Kaufland, Mega Image, Carrefour și Profi, Transportul public leagă cartierele de centrul orașului prin traseele 102, 35 și 202.

Există destule locuri de joacă pentru copii și spații verzi, însă liceele din această parte a orașului nu se află în topul celor mai bine cotate, ca cele din centru sau chiar nord.

Chiriile în cartierul Malu Roșu

În cartierul Malu Roșu, un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 300 de euro/lună, iar unul cu trei camere costă între 370 și 500 de euro/lună, prețul cel mai mare fiind pentru locuințele cu centrală proprie.

Zona este una liniștită și dispune de școli și grădinițe, iar magazine de cartier și supermarketurile sunt la îndemână.

Accesul spre centrul orașului se face ușor cu transportul public, ceea ce face cartierul potrivit atât pentru familii, cât și pentru cei care lucrează sau studiază în oraș.

Zona Vega

În cele din urmă, în zona Vega, unde predomină complexele rezidențiale, chiria pentru apartamentele cu două camere costă între 410 și 500 de euro/lună, iar pentru cele cu trei camere ajung la 510 euro/lună.

Zona este mai liniștită și modernă, dar nu dispune de spații verzi, iar accesul spre centrul orașului nu este la fel de facil ca în celelalte cartiere, deoarece nu există un traseu direct.

Privind în ansamblu, observăm că Nordul și Sudul sunt cele mai echilibrate cartiere, oferind atât facilități, cât și prețuri relativ accesibile, mai ales pentru studenți sau familii tinere.

Centrul rămâne cel mai scump, dar atractiv prin poziționare, în timp ce Vestul și Vega aduc în prim-plan confortul locuințelor moderne, dar și chirii mai mari. Pentru cei cu bugete mai reduse, Malu Roșu poate fi o soluție mai accesibilă.

În cele din urmă, alegerea depinde de priorități: apropierea de universitate, liniștea cartierului, existența locurilor de joacă, accesul facil la magazine sau modurile rapide de transport.

Cert este că începutul de an universitar crește puțin piața chiriilor din Ploiești, iar studenții și familiile care caută acum o locuință trebuie să se aștepte la o competiție mai mare și la prețuri ceva mai ridicate decât în restul anului.