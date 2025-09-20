Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

Au fost emise primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

În total, 274.541 de beneficiari au primit sprijin financiar cu valoarea totală de 27.384.900 de lei.

Începând din 23 septembrie, beneficiarii vor putea folosi sumele pentru plata facturilor de energie electrică aferente perioadei menționate.

„Tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie”, precizează ANPIS.

ANPIS a explicat că procesul de verificare a eligibilității cererilor pentru perioada iulie–august este în continuă desfășurare și se va încheia pe 27 septembrie 2025, termenul-limită pentru depunerea solicitărilor aferente acestor luni.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat din luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Instituția a reamintit că tichetele nu trebuie prezentate la oficiile poștale pentru achitarea facturilor, nu sunt transmisibile și nu pot fi folosite pentru alte locuri de consum decât cele pentru care au fost acordate.