La Cocoș deschide cel de-al cincilea Hypermarket, la Pitești

La Cocoș deschide oficial, pe 24 septembrie, cel de-al cincilea Hypermarket, la Pitești, în cadrul Centrului Comercial Supernova, în locul fostului magazin Carrefour, situat pe DN65B, comuna Bradu.

Oferte speciale la deschiderea magazinului

Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive, pregătite dedicat pentru acest eveniment.

”Vă așteptăm la marea deschidere, începând cu ora 9:00 – 21:30, în ziua de miercuri, 24 septembrie, și de joi până duminică, de la 7:30 până la 21:30, pentru a beneficia de toate ofertele noastre!” este mesajul transmis de reprezentanții lanțului de magazine La Cocoș.

Magazinul din Pitesti va funcționa zilnic, în intervalul orar 07:30 – 21:30.

La Cocoș, o afacere de familie

Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a fost primul hipermarket din România care a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.

Până în decembrie 2024, rețeaua a funcționat ca o afacere de familie și a fost, de asemenea, prima rețea 100% românească care a intrat în Top 10 retaileri din România, ocupând poziția a zecea.

Din decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat un pachet de 56% din acțiuni.

Deși majoritari, investitorii i-au oferit antreprenorului Iulian Nica — rămas cu 44% din acțiuni — drepturi depline de conducere, păstrând astfel viziunea și strategia inițială a brandului. Infuzia de capital adusă de către investitori are ca obiectiv deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.

Extindere susținută de investitori

Magazinul care se va deschide în incinta centrului comercial Supernova din Pitești face parte din planul de extindere al rețelei pentru anul 2025, care, după cel din Brașov (deschis pe 24 ianuarie 2025), include încă două deschideri: la Craiova, în fosta locație PIC, estimat a fi deschis la 15 octombrie 2025 și la Arad, în fosta locație Remarkt (ex-Real) din cartierul Micălaca, programată la începutul lunii noiembrie.

La finalul anului 2024, rețeaua de magazine La Cocoș, cu cele trei hipermarketuri: două în Ploiești și unul în București, a raportat vânzări de 236,5 milioane de euro, devenind cea mai puternică rețea locală din comerțul alimentar, după cifra de afaceri.

Noile deschideri din Pitești, Craiova și Arad vor duce rețeaua la șapte unități până la finalul anului 2025 și la vânzări estimate de aproximativ 300 milioane de euro.

