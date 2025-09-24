Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai

Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost prinși în Dubai, potrivit digi24.ro. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

- Publicitate -

Săptămâna trecută, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Horațiu Potra alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, fiul său – Dorian Potra și un alt membru al familiei – Alexandru Potra au fugit din Românial a începutul anului, fiind dați în urmărire internațională.

Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Exclusiv De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au atins cote minime-record. Observatorul Prahovean a contactat specialiștii Apelor Române pentru a afla cauza acestui...