- Publicitate -

Au curs amenzile în Ploiești. Razie de amploare a polițiștilor

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

O razie de amploare a avut loc astăzi, 24 septembrie, în Ploiești, la care au fost mobilizați peste 160 de polițiști. Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, reducerea riscurilor cu impact stradal și identificarea persoanelor care încalcă prevederile legale. În urma acțiunii, polițiștii au aplicat aproximativ 100 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora ridicându-se la peste 26.000 de lei.

- Publicitate -

Un exemplu relevant al activităților desfășurate îl constituie, potrivit IPJ Prahova, cazul surprins de o echipă din cadrul Secției 4 Poliție, care a depistat în incinta unui centru comercial un bărbat de 52 de ani imediat după ce acesta a sustras mai multe sticle de băuturi alcoolice. Bunurile au fost recuperate și restituite, iar autorul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.

La activitatea de astăzi  au participat peste 160 de efective, polițiști de ordine publică, investigații criminale, polițiști rutieri și jandarmi. Forțele implicate au legitimat peste 500 de persoane, dintre care aproape 500 prin sistemul electronic E-DAC, și au consiliat aproximativ 50 de elevi. Totodată, au fost verificate peste 20 de unități de învățământ, aproximativ 30 de săli de jocuri de noroc și aproximativ 140 de autovehicule.

Pe parcursul raziei, polițiștii au efectuat aproximativ 30 de controale corporale și aproximativ 20 de controale de bagaje, iar peste 25 de agenți de pază au fost verificați în ceea ce privește respectarea normelor legale.

Eveniment

Primăria Ploiești amendată pentru Republica de sub Castani de Garda de Mediu

Primăria Ploiești a fost amendată de Garda de Mediu Prahova pentru evenimentele derulate în cadrul Republica de sub Castani. Măsura a fost luată, potrivit...
- Publicitate -

În urma acțiunii, polițiștii au aplicat aproximativ 100 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora ridicându-se la peste 26.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni, aproximativ 70 au fost aplicate pentru abateri la regimul circulației, peste 20 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru încălcarea altor acte normative. De asemenea, au fost reținute două permise de conducere și două certificate de înmatriculare.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

0
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

5
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

0
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Sănătate

Servicii de recuperare medicală, decontate de CAS, la AS Medica Bucov

0
La AS Medica Bucov, atunci când vorbim despre servicii...
Viața Prahovei

Andrei Cucu, de la Colegiul Militar din Breaza, campion la karate

0
Elev fruntaș al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” va...
Sport

Liubliana Nedelcu: ”Am trimis Scrisoarea de Intenție, iar răspunsul lor m-a uimit”

0
După ce Observatorul Prahovean a publicat un interviu cu...
Travel&Lifestyle

Au început înscrierile la Festivalul de Film GOAT

0
Festivalul de Film GOAT, inițiat de o echipă de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

1
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cine este suspectul în cazul mesajelor de amenințare trimise școlilor

Ștefan Vlăsceanu -
Un adolescent în vârstă de 17 este în custodia...

Apel disperat pentru găsirea unui ploieștean dispărut

Ștefan Vlăsceanu -
O familie din Ploiești face un apel public prin...

Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai

Ștefan Vlăsceanu -
Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost...

Lucrări pe nervii șoferilor pe DN1B: 15 km într-o oră

Ștefan Vlăsceanu -
Lucrările care se desfășoară în această perioadă pe DN1B,...
- Publicitate -

Razie de amploare în Ploiești. Peste 160 de polițiști în stradă

Ștefan Vlăsceanu -
În această după amiază o razie de amploare are...

Bătaie în fața unui magazin din Râfov. Două rețineri

Ștefan Vlăsceanu -
Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore...

Mașină de poliție implicată într-un accident pe DN1A, în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
O mașină de poliție a fost implicată într-un accident...

Primăria Ploiești amendată pentru Republica de sub Castani de Garda de Mediu

Ștefan Vlăsceanu -
Primăria Ploiești a fost amendată de Garda de Mediu...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean