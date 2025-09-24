Au curs amenzile în Ploiești. Razie de amploare a polițiștilor

O razie de amploare a avut loc astăzi, 24 septembrie, în Ploiești, la care au fost mobilizați peste 160 de polițiști. Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, reducerea riscurilor cu impact stradal și identificarea persoanelor care încalcă prevederile legale. În urma acțiunii, polițiștii au aplicat aproximativ 100 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora ridicându-se la peste 26.000 de lei.

Un exemplu relevant al activităților desfășurate îl constituie, potrivit IPJ Prahova, cazul surprins de o echipă din cadrul Secției 4 Poliție, care a depistat în incinta unui centru comercial un bărbat de 52 de ani imediat după ce acesta a sustras mai multe sticle de băuturi alcoolice. Bunurile au fost recuperate și restituite, iar autorul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.

La activitatea de astăzi au participat peste 160 de efective, polițiști de ordine publică, investigații criminale, polițiști rutieri și jandarmi. Forțele implicate au legitimat peste 500 de persoane, dintre care aproape 500 prin sistemul electronic E-DAC, și au consiliat aproximativ 50 de elevi. Totodată, au fost verificate peste 20 de unități de învățământ, aproximativ 30 de săli de jocuri de noroc și aproximativ 140 de autovehicule.

Pe parcursul raziei, polițiștii au efectuat aproximativ 30 de controale corporale și aproximativ 20 de controale de bagaje, iar peste 25 de agenți de pază au fost verificați în ceea ce privește respectarea normelor legale.

