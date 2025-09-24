Apel disperat pentru găsirea unui ploieștean dispărut

O familie din Ploiești face un apel public prin intermediul publicației noastre pentru a-și găsi o rudă dispărută la începutul acestei săptămâni. Este vorba de un bărbat în vârstă de 79 de ani, care suferă de demență senilă.

Mihu Vasile, în vârstă de 79 de ani, a dispărut luni dimineață de la locuința sa din Ploiești, din zona Lămâița.

Semnalmente:

înălțime: 1,65 m

greutate: 60 kg

constituție: slab

păr: alb

îmbrăcăminte la momentul dispariției: pălărie albă, bluză albastră de pijama, pulover gri-închis/negru cu nasturi negri, blugi bleumarin, adidași negri.

„Nu are acte de identitate la el, nu știe să-și spună numele complet, iar telefonul personal este descărcat. Are tendința de a se deplasa fără destinație, însă a fost auzit întrebând despre cum să ajungă la fosta sa locuință din Brăila (strada Vizirului)”, a anunțat familia.

Ultimele informații confirmate, potrivit familiei

ora 09:00, 22.09.2025 – surprins pe camerele de supraveghere ale unui magazin din Popești;

până la ora 12:00 în aceeași zi – văzut în Pisculești, unde a cerut indicații pentru a ajunge la Brăila.

Au existat și sesizări neconfirmate că ar fi fost văzut în zonele Brazi, Gara de Sud Ploiești, respectiv la stația Rompetrol de pe șoseaua de centură a Ploieștiului.

Autoritățile au fost deja informate, iar afișe cu anunțul dispariției au fost distribuite în Ploiești și în comunele apropiate.

Rugăm pe oricine are informații să contacteze de urgență familia la numerele de telefon: