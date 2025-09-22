Bărbat în vârstă de 79 de ani din Ploiești dat dispărut

Mihu Vasile, un ploieștean în vârstă de 79 de ani, este căutat de familie și poliție după ce în această dimineață a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

- Publicitate -

Potrivit familiei, bărbatul suferă de demență senilă și a dispărut în zona Lămâița din zona de vest a orașului.

Semnalmente: aproximativ 165 cm înălțime, aproximativ 60 de kilograme, păr alb și ochi negri.

La momentul plecării purta o bluza albastră de pijama, un pulover gri cu nasturi negri, blugi bleumarin, adidași negri și o pălărie albă.

Administrație Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi în Prahova Potrivit unui raport al Curții de Conturi, în urma acțiunilor de control efectuate în 2023, în Prahova, au fost descoperite mai multe nereguli. Auditorii acuză...

- Publicitate -

Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.