Răcire accentuată. Temperaturile scad cu 10-15 grade

ANM a emis astăzi o informare meteorologică de răcire accentuată a vremii, pentru următoarele două zile.

Potrivit meteorologilor, în perioada 25 septembrie, ora 10.00 – 26 septembrie, ora 21.00, vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Astăzi, între orele 10.00-21.00, este în vigoare și o atenționare meteo de intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

În intervalul 25 septembrie, ora 21.00 – 26 septembrie, ora 21.00, în județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h.