Adolescentă din Mizil, complice în cazul mesajelor de amenințare

Alături de băiatul în vârstă de 17 ani anchetat în cazul mesajelor de amenințare trimise școlilor din spitalelor din România, inclusiv din Prahova, este cercetată și o adolescentă în vârstă de 14 ani din Mizil.

Vă reamintim că tânărul a recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

El a declarat că nu a acționat singur, ci a fost ajutat de o fată de 14 ani din Mizil, județul Prahova, alături de care ar fi pus la cale planul.

Minora a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și se află acum în grija autorităților.

Tânărul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori, unde urmează să i se stabilească un diagnostic. Surse din anchetă spun că, în timpul audierilor, el ar fi mărturisit că s-a inspirat dintr-o crimă comisă în SUA, în 2012.

Oamenii legii urmează să stabilească care a fost implicarea exactă a adolescentei din Mizil și dacă aceasta se cunoștea cu tânărul din București și în realitate sau avea o relație doar în online.