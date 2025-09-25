De ce seacă lacurile de acumulare din Prahova – Observatorul Prahovean LIVE

Adolescentă din Mizil, complice în cazul mesajelor de amenințare

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Alături de băiatul în vârstă de 17 ani anchetat în cazul mesajelor de amenințare trimise școlilor din spitalelor din România, inclusiv din Prahova, este cercetată și o adolescentă în vârstă de 14 ani din Mizil.

Vă reamintim că tânărul a recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

El a declarat că nu a acționat singur, ci a fost ajutat de o fată de 14 ani din Mizil, județul Prahova, alături de care ar fi pus la cale planul.

Minora a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și se află acum în grija autorităților.

Tânărul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori, unde urmează să i se stabilească un diagnostic. Surse din anchetă spun că, în timpul audierilor, el ar fi mărturisit că s-a inspirat dintr-o crimă comisă în SUA, în 2012.

Oamenii legii urmează să stabilească care a fost implicarea exactă a adolescentei din Mizil și dacă aceasta se cunoștea cu tânărul din București și în realitate sau avea o relație doar în online.

