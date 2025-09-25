Adolescentul audiat a recunoscut că este autorul emailurilor de amenințare

Adolescentul în vârstă de 17 ani audiat ieri în dosarul mesajelor de amenințare trimise școlilor și spitalelor din România a recunoscut că el este autorul emailurilor, potrivit g4media.ro.

Acesta a fost ridicat miercuri de polițiști în timp ce se îndrepta spre școală.

Vă reamintim că astfel de mesaje au ajuns și în Prahova. Duminică seara pe adresele de email ale spitalelor CF Ploiești și Voila din Câmpina și marți seara pe adresele a două școli din Ploiești.

Potrivit digi24.ro, acesta a declarat că nu a acționat singur, ci a fost ajutat de o fată de 14 ani din Mizil alături de care ar fi pus la cale planul.

Minora a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și se află acum în grija autorităților.

Tânărul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori, unde urmează să i se stabilească un diagnostic. Surse din anchetă spun că, în timpul audierilor, el ar fi mărturisit că s-a inspirat dintr-o crimă comisă în Statele Unite în 2012.

DIICOT a precizat, într-un comunicat de presă, că la acest moment sunt efectuate cercetări in rem cu privire la acte de terorism.