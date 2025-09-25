Tânăr snopit în bătaie în Chiojdeanca. Doi bărbați reținuți

Doi bărbați au fost reținuți, fiind acuzați că pe data de 14 septembrie au snopit în bătaie un tânăr în în comuna Chiojdeanca.

La data de 14 septembrie, în jurul orei 01:00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că un bărbat din comuna Teișani ar fi fost agresat de două persoane.

Din primele verificări a reieșit că victima, un bărbat de 28 de ani, în timp ce se afla împreună cu mai multe cunoștințe în centrul localității, ar fi fost lovită, pe fondul consumului de alcool, de doi bărbați din comuna Chiojdeanca, care i-au aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele.

La fața locului a intervenit un echipaj medical din cadrul SAJ Prahova, victima fiind transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

În urma probatoriului administrat față de cei doi bărbați bănuiți de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării altor măsuri preventive.

Polițiștii prahoveni continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptelor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.