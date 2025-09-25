- Publicitate -

Vânzări record în ziua deschiderii La Cocoș Pitești: de zece ori mai mari decât fostul Carrefour

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lanțul de magazine de tip hypercash La Cocoș, fondat de antreprenorul prahovean Iulian Nica, a inaugurat la Pitești, în incinta complexului comercial Supernova – în spațiul unde până acum trei luni opera un magazin Carrefour – cel de-al cincilea magazin din țară. Imagini, la finalul textului.

“Deschiderea de la Pitești a fost cea mai performantă din istoria rețelei noastre :peste 18.000 de vizitatori au trecut pragul magazinului în prima zi, generând peste 7.000 de tranzacții și vânzări de aproximativ 1,3 milioane lei – de zece ori mai mari decât cele obținute anterior de Carrefour în aceeași locație” a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Iulian Nica.

Evenimentul de inaugurare a fost marcat prin cadouri oferite primilor 3.000 de cumpărători și prin prezența unor invitați speciali, precum Adrian Mutu, CRBL și jucători ai echipei de fotbal FC Argeș.

Noul magazin are o suprafață totală de 13.000 mp, iar investiția s-a ridicat la 6,5 milioane euro. Rețeaua

La Cocoș ajunge astfel la cinci locații: două în Ploiești și câte una în București, Brașov și Pitești și va mai deschide până la finalul anului încă două magazine în Craiova și Arad.

Planul de dezvoltare anunțat de Iulian Nica prevede deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard euro cifră de afaceri în următorii cinci ani.

Extinderea este susținută de o infuzie de capital adusă de un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital.În urma tranzacției, Iulian Nica deține 44% din acțiuni, păstrând însă drept de veto asupra deciziilor strategice.

La Cocoș rămâne astfel primul retailer autohton care a intrat în Top 10 jucători din retailul alimentar din România.

Imagini de la deschiderea magazinului

Cum arată La Cocoș Pitești

VIDEO

