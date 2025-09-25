- Publicitate -

Cum a fost prins un hoț dintr-un magazin Lidl din Ploiești

Un  bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a furat patru sticle de băuturi alcoolice dintr-un supermarket Lidl din Ploiești.

Incidentul s-a produs miercuri, 24 septembrie, când polițiștii Secției nr. 4 Ploiești au fost sesizați depre faptul că un bărbat ar fi sustras mai multe bunuri din magazinul Lidl din zona de Sud și ar fi părăsit incinta.

”În baza semnalmentelor furnizate, patrula de siguranță publică aflată în teren, în cadrul unui plan de razie organizat de Poliția Municipiului Ploiești, a reușit să intercepteze persoana în cauză în zona de proximitate. Aceasta a fost identificată ca fiind un bărbat de 52 de ani, din județul Neamț. În urma controlului corporal efectuat, asupra sa au fost găsite patru sticle de băuturi alcoolice” a transmis IPJ Prahova.

Bunurile au fost restituite societății comerciale, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru furt.

