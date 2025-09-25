- Publicitate -
foto: Ștefan Stoica

Ce poți face în ultimul weekend din septembrie în Prahova

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Ultimul weekend din septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, o vreme capricioasă, care însă, nu trebuie să vă împiedice să ieșiți din case. Domeniul Cantacuzino din Florești, spre exemplu, vă așteaptă la ediția aniversară a Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România.

- Publicitate -

Karpatia Horse Show, ediție aniversară, weekend-ul acesta, la Florești

Între 26 și 28 septembrie, Domeniul Cantacuzino din Florești va găzdui cea de-a X-a ediție a Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, care îmbină competițiile internaționale de călărie și show-urile ecvestre cu muzică live, activități pentru întreaga familie și atmosfera inconfundabilă a unui domeniu aristocratic, într-un adevărat „festival hipic”.

Pe parcursul celor trei zile, publicul va fi martorul unui regal hipic, pentru a marca momentul aniversar al Karpatia Horse Show:

Concurs Complet Internațional 4★ – proba de elită a sportului ecvestru, cu trasee spectaculoase de cross-country în două formate de lungime, obstacole naturale și demonstrații de forță și eleganță;

Administrație

Primăria Ploiești începe să plătească datoria la Termo

Primăria Ploiești va începe să plătească, începând de astăzi, datoria, în cuantum de 31,2 milioane de lei, către Termo Ploiești, operatorul de termoficare din...
- Publicitate -

Mari Maeștri ai Atelajelor – un trepidant concurs demonstrativ cu atelaje trase de doi și patru cai;

Working Equitation– ramură sportivă a echitației cu origini în țările latine ce dezvoltă legătura cal și călăreț prin tehnică, control și progres constant;

Jandarmeria Călare într-o reprezentație surpriză plină de adrenalină;

- Publicitate -

Show de Voltijă – aduce acrobații uimitoare, în demonstrații de echilibru și grație direct pe cal, de la cele individuale până la formații complexe;

Demonstrații ecvestre, parade cu mașini retro și ogari, defilări

Seara, atmosfera se va transforma odată cu debutul concertelor live pe scena „Micul Trianon”, sub denumirea de Karpatia Sunset:

Eveniment

Nu mai sunt bani pentru salariile și pensiile militarilor

Ministerul Apărării Naționale nu mai are suficienți bani pentru plata pensiilor și salariilor până la finalul anului 2025, potrivit situației descrise de sursele Digi24....
- Publicitate -

Vineri, 26 septembrie – Claro Que No, o trupă cu ascensiune rapidă, urmată de Byron, invitatul special al serii de deschidere a festivalului;

Sâmbătă, 27 septembrie – Nidal, un tânăr cu un impresionant album de debut, urmat de trupa în plin val de creștere pe scena de rock alternativ: Om la lună;

Artown NOW continuă la Ploiești și în acest weekend, de vineri, ora 10.00, până duminică

Anuala de artă urbană, Artown NOW, este proiectul care transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul, revine anul acesta în perioada 12 septembrie – 12 octombrie.

- Publicitate -

Vor fi realizate murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vom organiza expoziții, seri de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, care ne vor conecta la ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

„Vom fi acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi colective”, transmit organizatorii.

Regal de teatru la Ploiești

„Bekkanko”, la Teatrul Toma Caragiu, joi, 25 septembrie, de la ora 18.30

Adaptare a unui text japonez scris de Asaya Fujita, „Bekkanko” este un spectacol plin de umor și căldură, care vorbește despre diferențe, despre puterea iubirii și despre curajul de a privi dincolo de ceea ce se vede, sfidând aparentele și prejudecățile, o poveste emoționantă plasată într-un loc și timp în care realul și fabulosul se împletesc în mod armonios.

- Publicitate -

„Divorț în ziua nunții”, la Casa de Cultură a Sindicatelor, vineri, 26 septembrie, de la ora 19.30

Piesa e o comedie în premieră națională, adusă direct de pe Broadway.

„E timpul să spunem prezenți la cea mai importantă zi din viața a doi tineri, care au decis să își unească destinele, doar că, neașteptat, ies la iveală secretele aventurilor amoroase, iar nunta se transformă în divorț”, transmit artiștii.

„Piatra din casă”, la Teatrul Toma Caragiu, sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 18.30

-Comedia Piatra din casă satirizează obiceiul micii boierimi din Moldova mijlocului de secol XIX de a transforma căsătoria într-un schimb, fiind privită ca o ințelegere între părinți cu privire la împărțirea zestrei, fără a ține cont de părerea copiilor, deși în discuție este viitorul lor.

- Publicitate -

În jurul subiectului se conturează momente în care, prin umor de situație, de limbaj și de caracter, se dezvăluie personalitatea protagoniștilor și mentalitățile acelei perioade.

„Motanul încălțat”, la Teatrul Toma Caragiu, duminică, 28 septembrie, ora 11.00 Povestea Motanului Încălțat e deopotrivă seducătoare, atât prin jocul șăgalnic propus de însuși Charles Perrault, cât și prin satisfacția pe care o aduce reușita eroului și a simpaticului Marchiz de Carabas.

„Sub apă”, la  Teatrul Toma Caragiu, duminică, 28 septembrie, de la ora 18.30

Într-un spațiu în care realitatea și fantasticul se împletesc, spectacolul „Sub apă” explorează relația delicată dintre un tată și fiul său, prinsă între tăceri apăsătoare, regrete și dorința de eliberare. Inspirată dintr-o legendă a Lacului Secu, aflat în apropiere de Reșița natală a autorului, povestea dezvăluie un univers scufundat nu doar sub ape, ci și sub greutatea trecutului care refuză să fie îngropat.

- Publicitate -

„Hurlyburly”, la  Casa de Cultură a Sindicatelor, duminică, 28 septembrie, de la  ora 20.00

Patru prieteni încearcă să găsească sensul vieții lor, dar eșuează în mod spectaculos și hilar.

Prin dialoguri captivante se dezvaluie conflicte interioare și adevăruri incomode. O experiență teatrală puternică ce reflectă, într-un mod provocator, întrebările și frământările cotidiene.

Filarmonica Ploiești vă așteaptă joi, 25 septembrie, cu „Anotimpurile” lui Vivaldi

Este vorba despre un concert simfonic extraordinar, ce va avea loc în Sala “Ion Baciu” de la ora 19:00.

Invitații și programul concertului:
Solist:
Gabriel Croitoru – vioară
Program:
Antonio Vivaldi – “Anotimpurile” pentru vioară și orchestră
Piotr Ilici Ceaikovski – Serenadă în do major pentru orchestră de coarde, op. 48

O nouă reuniune hipică, duminică, 28 septembrie, al Hipodromul Ploiești

„Dragi iubitori ai hipismului, duminică, 28 septembrie,, începând cu ora 10:00, continuăm seria evenimentelor hipice pe Hipodromul Ploiesti cu o nouă reuniune hipică – Marele premiu regal al României la trap și Premiul de toamnă la galop.

Programul va cuprinde patru curse de trap și trei de galop, iar pe micii spectatori, reprezentanții Complexului Hipodrom Ploiești îi așteaptă cu activități sportive dedicate lor.

Prețul biletului de intrare este de 5 lei/persoană, copiii și persoanele cu dizabilități au accesul gratuity”, transmit organizatorii evenimentului.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

UPG Ploiești: cămin studențesc la standard de hotel

0
Unul dintre căminele Universității Petrol - Gaze din Ploiești...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

0
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Economic

Lista alimentelor cu adaos plafonat până pe 31 martie 2026

0
Guvernul a adoptat, astăzi, OUG prin care prelungește plafonarea...
Administrație

Primăria Ploiești începe să plătească datoria la Termo

0
Primăria Ploiești va începe să plătească, începând de astăzi,...
Eveniment

Nu mai sunt bani pentru salariile și pensiile militarilor

0
Ministerul Apărării Naționale nu mai are suficienți bani pentru...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

0
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

0
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Nu mai sunt bani pentru salariile și pensiile militarilor

Corina Matei -
Ministerul Apărării Naționale nu mai are suficienți bani pentru...

Cum a fost prins un hoț dintr-un magazin Lidl din Ploiești

Marius Nica -
Un  bărbat s-a ales cu dosar penal după ce...

Tânăr snopit în bătaie în Chiojdeanca. Doi bărbați reținuți

Ștefan Vlăsceanu -
Doi bărbați au fost reținuți, fiind acuzați că pe...

Adolescentă din Mizil, complice în cazul mesajelor de amenințare

Ștefan Vlăsceanu -
Alături de băiatul în vârstă de 17 ani anchetat...
- Publicitate -

Adolescentul audiat a recunoscut că este autorul emailurilor de amenințare

Ștefan Vlăsceanu -
Adolescentul în vârstă de 17 ani audiat ieri în...

Bani de tips furați din cafenele din Ploiești și Prahova. Percheziții

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au descins în această dimineață la patru adrese...

Răcire accentuată. Temperaturile scad cu 10-15 grade

Ștefan Vlăsceanu -
ANM a emis astăzi o informare meteorologică de răcire...

„Părinții să fie liniștiți”. Reacția ministrului după amenințări

Luiza Toboc -
În contextul amenințărilor trimise pe adresele mai multor școli...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean