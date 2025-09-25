„Sărbătoarea Vinului” la Valea Calugărească. Programul evenimentului

Evenimentul dedicat vinului, în Prahova, Sărbătorile Vinului „Paralela 45 – România, începe vineri, 26 septembrie, la Valea Călugăreasca, locul în care a început, acum 24 de ani, povestea „Drumul Vinului”.

În perioada 26 – 28 septembrie 2025, la Valea Călugărească are loc evenimentul „Sărbatorile Vinului”. Vizitatorii sunt așteptați cu produse tradiționale, pastramă, artizanat, grătare, vin și must, iar invitații special vor crea atmosfera perfectă pentru timp de calitate petrecut alături de cei dragi.

Printre artiștii prezenți la eveniment se numără: Fuego, Jean de la Craiova, F Charm, Gelu Voicu și mulți alți cântăreți de renume.

Momentul culminant de la Valea Călugărească va avea loc sâmbătă, 27 septembrie, începând cuj ora 10:00 și destinat festivității de lansare a proiectului „Paralela 45 Ținutul Vinurilor Roșii”.

Programul cuprinde binecuvântarea monumentului artistic, dezvelirea acestuia și alocuțiuni, urmând ca participanții să se bucure de o degustare de vinuri roșii la restaurantul Feteasca Neagră din Valea Călugărească.

Drumul Vinului vă așteaptă să simțiți atmosfera toamnei, cu vin excepțional, bucate alese și muzică bună, totul în spiritul tradițional românesc.