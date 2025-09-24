Cum se pot face înscrierile la creșa din Plopeni

Părinții din orașul Plopeni care solicită un loc pentru copii la creșă, în anul școlar 2025 – 2026, sunt așteptați la sediul Liceului „Carol I” pentru depunerea dosarelor de înscriere.

În perioada 22.09.2025 – 30.09.2025 se pot depune dosarele pentru înscrierea la creșă a copiilor din Plopeni, la Liceul „Carol I”, Orașul Plopeni, Bulevardul Republicii, numărul 21B, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere?

Pentru ca dosarul de înscriere să fie complet, acesta trebuie să conțină o serie de documente precum: cerere de înscriere completată și semnată, copie după certificatul de naștere al copilului, copie după actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii sentinței de plasament, de divorț, sau a sentinței de încredințare în vederea adopției.

De asemenea, părinții trebuie să adauge și adeverință de angajat pentru fiecare sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil.

În situația în care părinții sunt divorțați și ambii părinți își exercită autoritatea părintească este necesar acordul ambilor părinți în vederea înscrierii copilului la creșă. Acesta se transpune printr-o declarație acord – semnață de ambii părinți și o declarație pe propria răspundere (câte una pentru fiecare părinte).

La momentul înscrierii, părintele/ reprezentantul legal va prezenta cartea de identitate și certificatul de naștere al copilului în original pentru conformitate.

Toate documentele mai sus menționate vor fi atașate în această ordine, într-un dosar cu șină.

Părinții care doresc înscriererea copiilor la creșă sunt rugați să nu amâne momentul depunerii dosarului, întrucât termenul limită este 30.09.2025.