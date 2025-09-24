La Mănești începe campania de vaccinare anti HPV

Primăria Comunei Mănești se alătură campaniei naționale privind informarea și vaccinarea împotriva virusului HPV, responsabil pentru cancerul de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate.

Începând cu luna octombrie, vaccinarea împotriva virusului HPV va fi gratuită pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, așadar părinții sunt sfătuiți să se informeze și să se alăture, beneficiind de vaccinul care îi protejează pe tineri de contactarea virusului care poate genera complicații severe.

Vaccinul anti-HPV este recomandat atât fetelor, cât și băieților care fac parte din segmentul de vârsta 11 – 26 de ani, iar eficiența acestuia se referă la prevenirea infecțiilor cu tulpinile virusului HPV, responsabil pentru 90% dintre cazurile de cancer de col uterin, dar și pentru alte tipuri de cancer asociate.

Pentru a beneficia de vaccinul gratuit, părinții, în cazul minorilor sau tinerii majori trebuie să contacteze medicul de familie de care aparțin și să solicite prescripția medicală necesară.

