Foto sursă: Facebook - Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir" din Breaza

Andrei Cucu, de la Colegiul Militar din Breaza, campion la karate

Elev fruntaș al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” va participa, în perioada 23 – 25 octombrie 2025, la Campionatul European din Serbia. La Campionatul Național de Karate de la Iași a obținut locul I și titlul de campion național la kata echipe.

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” are un nou motiv de mândrie. Unul dintre elevii săi, în urma performanțelor obținute la Campionatul Național de Karates de la Iași, a reușit să se califice pentru participarea la Campionatul European din Serbia.

„Elev fruntaș Andrei Cristian Cucu practică karate de la vârsta de 7 ani și are în palmares numeroase titluri naționale și internaționale. Recent, a participat la Campionatul Național de Karate de la Iași, unde a obținut Locul I și titlul de campion național la kata echipe, locul IV la Enbu mixt și locul V la kata individual.

Munca, perseverența și dragostea pentru sport l-au condus spre aceste performanțe care îi conferă dreptul de a lua startul la Campionatul European din Serbia, în perioada 23-25 octombrie 2025.

În Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” face parte din echipa de minifotbal, alături de care se antrenează în vederea participării la campionate și concursuri. A ales cariera militară și i se pare frumos modul în care disciplina militară se îmbină cu cea sportivă în noua lui casă”, a precizat Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, pe Facebook.

