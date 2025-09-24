- Publicitate -

Cade tencuiala de pe un bloc din Ploiești. Cine trebuie să repare

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

La un bloc situat pe strada 24 Ianuarie din Ploiești a început să cadă tencuiala, direct pe mașinile parcate în imediata apropiere a imobilului. Imaginile cu bucățile desprinse de pe fațada blocului au stârnit numeroase comentarii legate de cine are obligația de reabilitare a clădirii.

„Pe strada 24 Ianuarie, tencuiala a căzut”, ne-a scris un ploieștean care ne-a trimis mai multe imagini cu mașinile avariate după ce bucăți din tencuială s-au desprins de la etajul superior.

Imaginile postate pe Facebook au stârnit un val de comentarii. Dacă unii ploieșteni considerau că reabilitarea fațadei pică în sarcina asociației de proprietari, alții spuneau că administrația locală ar trebui să se implice.

Cine trebuie să consolideze blocul

În astfel de cazuri, legea este clară. „Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului”, se precizează în Legea 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Conform aceluiași act normativ, tot proprietarii au obligația de modernizare a echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală și reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice.

Trebuie menționat însă faptul că reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului, pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, se realizează prin menținerea aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor.

Documentații tehnice obligatorii

La fel ca în cazul altor lucrări din condominiu, reabilitarea fațadei blocului se va realiza din fondul de reparații. Prin urmare, toți proprietarii vor contribui, în mod egal, la plata acestor lucrări.

Atenție, însă! Modificarea aspectului fațadei se face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociațiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentații tehnice elaborate.

Trebuie menționat faptul că în astfel de cazuri este necesară respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ținându-se cont inclusiv de regimul monumentelor istorice și al zonelor protejate.

„Înainte de modificarea aspectului fațadei condominiului, președintele asociației de proprietari solicită, în scris, autorității administrației publice locale toate informațiile și restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism sau prin regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară stabilite în cadrul programelor multianuale privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor”, se precizează în Legea 196/2018.

Lucrări unitare la întregul bloc

În cazul condominiilor cu mai multe tronsoane sau scări legate structural, potrivit actului normativ, lucrările de consolidare sau modernizare, reabilitare termică și structural-arhitecturală se vor realiza în mod unitar pentru întregul ansamblu, cu respectarea întocmai a caracterului arhitectural al condominiului și a caracterului ambiental al ansamblului/zonei de amplasament.

„Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții încadrate în clasele de risc seismic și/sau afectate de seisme sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor”, se mai precizează în actul normativ.

Reabilitări termice cu fonduri europene

La nivelul municipiului Ploiești, în ultimii 15 ani, au fost derulate mai multe proiecte de reabilitare termică cu finanțare europenă, de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, și bugetul local, fapt care a permis cu această ocazie și refacerea fațadelor.

Procesul de reabilitare termică s-a dovedit a fi unul anevoios. Primele loturi de blocuri reabilitate termic, în 2012, au fost cele de pe Șoseaua Vestului și de pe Bulevardul Republicii.

La începutul acestui an, municipalitatea anunța că sunt în evaluare ofertele la licitație pentru atribuirea a patru contracte de lucrări împărțite pe patru loturi de blocuri din Lotul 1. Valoarea contractului cu finanțare, prin PNRR, era de peste 40,7 milioane de lei.

Singura problemă este că în 2025 a fost decisă, la nivel național, prioritizarea lucrărilor cu fondurile europene, iar despre reabilitarea blocurilor nu s-a mai auzit nimic.

