Răcire accentuată și vânt puternic în Prahova. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare meteo de intensificări de vânt și răcire accentuată, atenționare valabilă și în Prahova.

Avertizarea ANM este valabilă, inclusiv în Prahova, în intervalul 24 septembrie, ora 10.00 – 26 septembrie, ora 21.00.

Vremea, potrivit ANM, se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

„Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, treptat, vremea se va răci, iar temperatura maximă va scădea, începând de miercuri, 24 septembrie, de la 26 de grade Celsius la 17 grade Celsius, duminică, 28 septembrie.

Temperatura minimă va ajunge la finele săptămânii la 8 grade Celsius, pentru ca de săptămâna viitoare să ajungă la 4 grade Celsius.