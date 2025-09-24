- Publicitate -

Aer irespirabil în Ploiești. „Miroase groaznic!”

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Mai mulți ploieșteni au reclamat, marți noapte și miercuri dimineață, faptul că în mai multe zone ale Ploieștiului aerul a devenit irespirabil. Reprezentanții APM susțin că au fost înregistrate valori crescute la oxizi de azot si monoxid de carbon pe durata incendiului izbucnit, marți după amiază, în zona de sud a orașului.

- Publicitate -

Din articol

Mai mulți ploieșteni din diferse zone ale Ploieștiului au reclamat prezența în aer a unui miros groaznic de produse petroliere, dar și de gaze, atât în cursul nopții, cât și miercuri dimineață.

„Locuiesc în cartier Polux. Incerc să sun la Garda de Mediu, dar nu răspunde nimeni. Miroase groaznic afara,nu poți respira. Faceti ceva va rog! Suntem gazați cu bună știință”, ne-a semnalat un cetățean care domiciliază în zona de Nord a Ploieștiului.

„Locuiesc în cartierul Mimiu, pe strada Fabricilor. Toată noaptea a fost un miros de produse petroliere foarte puternic. Și acum mai miroase”, s-a plâns un alt locuitor din Ploiești.

Eveniment

Lucrări pe nervii șoferilor pe DN1B: 15 km într-o oră

Lucrările care se desfășoară în această perioadă pe DN1B, lângă Ploiești, la podul peste râul Teleajen, dau peste cap traficul rutier. La orele dimineții, când...
- Publicitate -

Valori crescute la bezen

Potrivit datelor prezentate pe site-ul calitateaer.ro, marți noapte, în intervalul orar 22.00 – 24.00, au fost semnalate valori crescute la indicatorul benzen, în stația de monitorizare PH2 din Ploiești.

Astfel, la ora 22.00, valoarea înregistrată la benzen a fost de 9,90 ug/m3 , iar la ora 23.00 – 10,76 ug/m3, în condițiile în care valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane este de ug/m3.

benzen

Creșteri la monoxid de carbon

Miercuri dimineață, în schimb, potrivit site-ului Primăriei Ploiești, erau semnalate creșteri la indicatorul monoxidul de carbon, în zona Bariera București, unde de altfel a fost înregistrat, zonămarți după-amiază, un incendiu puternic care a cuprins tone de deșeuri depozitate ilegal în zonă. ((Detalii AICI).

- Publicitate -

monoxid de carbon

Valori crescute la oxizi de azot, pe timpul incendiului

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere cu privire la sesizările cetățenilor. Reamintim faptul că, ieri după-amiază, la Ploiești, pe strada Tânărului, tone de deșeuri ilegale au ars, fumul fiind vizibil de la zeci de kilometri distanță.

Pe durata incendiului, Direcția Județeană de Mediu Prahova a monitorizat calitatea aerului cu ajutorul a patru stații fixe de monitorizare, situate pe strada Mihai Bravu, Bulevardul București, Apelor și localitatea Moara Noua.

În urma monitorizării, potrivit APM Prahova, „s-au constatat valori crescute ale indicatoritor specifici evenimentutui de tip incendiu, respectiv oxizi de azot si monoxid de carbon in intervatul orar 19:00- 22:00”.

Viața Prahovei

La Mănești începe campania de vaccinare anti HPV

Primăria Comunei Mănești se alătură campaniei naționale privind informarea și vaccinarea împotriva virusului HPV, responsabil pentru cancerul de col uterin și a altor tipuri...
- Publicitate -

„În ceea ce privește indicatorul particule în suspensie, sensibit în timpul unui incendiu, singura creștere a concentrației înregistrate a fost determinată în statia din localitatea Moara Nouă în intervalul orar 19:00-21:00.

Precizim faptut că pentru niciunul dintre indicatorii menționați nu s-a depășit valoarea limită în conformitate cu legislația în vigoare, iar incepând cu orele 22:00, evoluția acestora a revenit in tendintele normale ale zonei”, a mai precizat APM.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

5
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

0
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Cine este suspectul în cazul mesajelor de amenințare trimise școlilor

0
Un adolescent în vârstă de 17 este în custodia...
Eveniment

Apel disperat pentru găsirea unui ploieștean dispărut

0
O familie din Ploiești face un apel public prin...
Administrație

Amenzi de 22.000 de lei în cartierul Bereasca din Ploiești

0
Polițiștii locali ploieșteni au sancționat, miercuri, trei persoane pentru...
Viața Prahovei

La Mănești începe campania de vaccinare anti HPV

0
Primăria Comunei Mănești se alătură campaniei naționale privind informarea...
Eveniment

Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai

0
Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

1
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

La Mănești începe campania de vaccinare anti HPV

Raluca Șerban -
Primăria Comunei Mănești se alătură campaniei naționale privind informarea...

Cum se pot face înscrierile la creșa din Plopeni

Raluca Șerban -
Părinții din orașul Plopeni care solicită un loc pentru...

Răcire accentuată și vânt puternic în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o...

Cade tencuiala de pe un bloc din Ploiești. Cine trebuie să repare

Roxana Tănase -
La un bloc situat pe strada 24 Ianuarie din...
- Publicitate -

Au „picat” semafoarele din interecția de la Nord din Ploiești

Roxana Tănase -
Semafoarele de la Nord, repectiv din intersecția Bulevardul Republicii...

Parcul central din Florești, Prahova a intrat în faza de execuție

Raluca Șerban -
Cetățenii comunei Florești se vor bucura de un nou...

Băicoi. Care sunt demersurile pentru reducerea facturii la energie pentru consumatorii vulnerabili

Raluca Șerban -
Orașul Băicoi pune la dispoziția cetățenilor toate detaliile referitoare...

Cum va fi vremea în octombrie în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean