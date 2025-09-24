Aer irespirabil în Ploiești. „Miroase groaznic!”

Mai mulți ploieșteni au reclamat, marți noapte și miercuri dimineață, faptul că în mai multe zone ale Ploieștiului aerul a devenit irespirabil. Reprezentanții APM susțin că au fost înregistrate valori crescute la oxizi de azot si monoxid de carbon pe durata incendiului izbucnit, marți după amiază, în zona de sud a orașului.

Mai mulți ploieșteni din diferse zone ale Ploieștiului au reclamat prezența în aer a unui miros groaznic de produse petroliere, dar și de gaze, atât în cursul nopții, cât și miercuri dimineață.

„Locuiesc în cartier Polux. Incerc să sun la Garda de Mediu, dar nu răspunde nimeni. Miroase groaznic afara,nu poți respira. Faceti ceva va rog! Suntem gazați cu bună știință”, ne-a semnalat un cetățean care domiciliază în zona de Nord a Ploieștiului.

„Locuiesc în cartierul Mimiu, pe strada Fabricilor. Toată noaptea a fost un miros de produse petroliere foarte puternic. Și acum mai miroase”, s-a plâns un alt locuitor din Ploiești.

Valori crescute la bezen

Potrivit datelor prezentate pe site-ul calitateaer.ro, marți noapte, în intervalul orar 22.00 – 24.00, au fost semnalate valori crescute la indicatorul benzen, în stația de monitorizare PH2 din Ploiești.

Astfel, la ora 22.00, valoarea înregistrată la benzen a fost de 9,90 ug/m3 , iar la ora 23.00 – 10,76 ug/m3, în condițiile în care valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane este de ug/m3.

Creșteri la monoxid de carbon

Miercuri dimineață, în schimb, potrivit site-ului Primăriei Ploiești, erau semnalate creșteri la indicatorul monoxidul de carbon, în zona Bariera București, unde de altfel a fost înregistrat, zonămarți după-amiază, un incendiu puternic care a cuprins tone de deșeuri depozitate ilegal în zonă. ((Detalii AICI).

Valori crescute la oxizi de azot, pe timpul incendiului

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere cu privire la sesizările cetățenilor. Reamintim faptul că, ieri după-amiază, la Ploiești, pe strada Tânărului, tone de deșeuri ilegale au ars, fumul fiind vizibil de la zeci de kilometri distanță.

Pe durata incendiului, Direcția Județeană de Mediu Prahova a monitorizat calitatea aerului cu ajutorul a patru stații fixe de monitorizare, situate pe strada Mihai Bravu, Bulevardul București, Apelor și localitatea Moara Noua.

În urma monitorizării, potrivit APM Prahova, „s-au constatat valori crescute ale indicatoritor specifici evenimentutui de tip incendiu, respectiv oxizi de azot si monoxid de carbon in intervatul orar 19:00- 22:00”.

„În ceea ce privește indicatorul particule în suspensie, sensibit în timpul unui incendiu, singura creștere a concentrației înregistrate a fost determinată în statia din localitatea Moara Nouă în intervalul orar 19:00-21:00.

Precizim faptut că pentru niciunul dintre indicatorii menționați nu s-a depășit valoarea limită în conformitate cu legislația în vigoare, iar incepând cu orele 22:00, evoluția acestora a revenit in tendintele normale ale zonei”, a mai precizat APM.