Incendiu cu degajări mari de fum în Ploiești

Un incendiu care se manifestă cu degajări mari de fum a izbucnit în această după amiază în Ploiești, pe strada Tânărul Muncitor.

UPDATE: Pentru eficientizarea acțiunii de stingere, potrivit ISU Prahova, la fața locului se deplasează și două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere, o autofreză și o ambulanță SMURD.

„De asemenea, la nivelul Detașamentului 2 Ploiești a fost dispusă măsura creșterii capacității operaționale, astfel că va fi suplimentat și numărul de subofițeri care intervin la fața locului”, a anunțat ISU Prahova.

UPDATE: Forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere. Se acționează de pe mai multe laturi, inclusiv de pe strada Atelierului, astfel încât incendiul să nu se mai propage și să fie protejate zonele locuite.

Articol inițial

Fumul dens este vizibil din mai multe cartiere ale orașului, inclusiv din zona de Sud și din cartierul Mihai Bravu.

Potrivit ISU Prahova, focul a cuprins vegetația uscată de pe o suprafață de aproximativ 3000 de metri pătrați, dar și gunoiul depozitat ilegal în această zonă.

Nu sunt raportate victime.

„Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3000 mp, cu degajări însemnate de fum, pompierii acționând pentru protejarea caselor din proximitatea focarului. Se lucrează pentru localizarea incendiului”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Pentru stingerea focului au fost mobilizate două autospeciale și o cisternă.

