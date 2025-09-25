Cine sunt câștigătorii invitațiilor la Karpatia Horse Show

Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Karpatia Horse Show, a oferit cititorilor săi cinci invitații duble la evenimentul toamnei, care va avea loc weekendul acesta, în perioada 26-28 septembrie 2025, pe Domeniul Cantacuzino din Florești.
Vineri, 26 septembrie, la Florești, începe a zecea ediție a Karpatia Horse Show, unul dintre cele mai mari și spectaculoase competiții ecvestre din România îmbinând concursurile cu momente artistice și de relaxare pentru întreaga familie.
Pentru a se înscrie la concurs, participanții au fost rugați să trimită răspunsul la întrebarea „Unde are loc, anul acesta, Karpatia Horse Show?”, însoțit de datele de contact: nume, prenume, număr de telefon, la adresa de e-mail [email protected], în perioada 18-24.09.2025.
În urma tragerii la sorți (VEZI VIDEO MAI JOS), dintre cei 48 de participanți, cei cinci fericiți câștigători sunt:
Mocanu Ana Maria, Stanciu Lavinia Marilena, Radu Mariana Roxana, Bunghez Andreea și Lupescu Ion.
Dacă, de data aceasta, nu te-ai regăsit în lista câștigătorilor, nu uita că încă îți poți achiziționa biletul de pe https://show.karpatiahorse.ro/bilete-karpatia-horse-show/.
Program Karpatia Horse Show
Vineri, 26 septembrie, proba de drasaj va aduce o notă de eleganță și distincție zilei, ce se va încheia cu un concert byron, în deschidere va cânta trupa Claro que no.
Sâmbătă, 27 septembrie – plimbare pe Domeniul Cantacuzino pe durata probei de cross-country, iar pentru prima dată la Karpatia Horse Show vom avea și Derby, urmată de proba cea mai apreciată ediția trecută, maraton – atelaje cu 2 cai! Vă recomandăm să vă luați încălțăminte confortabilă, dar și o păturică sau un scaun pliant pentru a vă putea muta de la un grup de obstacole la altul. Începând cu ora 18:30, pe scena Micul Trianon urcă Nidal și Om la lună
Duminică, 28 septembrie – Sărituri peste obstacole și Mari Maeștri ai atelajelor cu 2 și 4 cai. Plus demonstrații de dresaj academic, voltijă și cea mai bogată serie de prezentări Life & Style de cand organizam acest concurs
Detalii despre eveniment AICI