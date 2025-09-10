- Publicitate -
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe vibrante în aer liber. Karpatia Horse Show, eveniment ajuns la un deceniu de existență, reunește într-o ediție aniversară pasiunea pentru cai, rafinamentul arhitectural al Domeniului Cantacuzino și atmosfera unui festival în aer liber, oferind publicului trei zile de spectacol, sport și emoție într-un cadru de poveste.

Între 26 și 28 septembrie 2025, Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, va găzdui cea de-a X-a ediție a Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, care îmbină competițiile internaționale de călărie și show-urile ecvestre cu muzică live, activități pentru întreaga familie și atmosfera inconfundabilă a unui domeniu aristocratic, într-un adevărat „festival hipic”, condimentat cu experiențe pentru toate vârstele.

Program competițional și spectacole

Pe parcursul celor trei zile, publicul va fi martorul unui regal hipic, pentru a marca momentul aniversar al Karpatia Horse Show:

  • Concurs Complet Internațional 4★ – proba de elită a sportului ecvestru, cu trasee spectaculoase de cross-country în două formate de lungime, obstacole naturale și demonstrații de forță și eleganță;
  • Mari Maeștri ai Atelajelor – un trepidant concurs demonstrativ cu atelaje trase de doi și patru cai;
  • Working Equitation– ramură sportivă a echitației cu origini în țările latine ce dezvoltă legătura cal și călăreț prin tehnică, control și progres constant;
  • Jandarmeria Călare într-o reprezentație surpriză plină de adrenalină;
  • Show de Voltijă – aduce acrobații uimitoare, în demonstrații de echilibru și grație direct pe cal, de la cele individuale până la formații complexe;
  • Demonstrații ecvestre, parade cu mașini retro și ogari, defilări

Seara, atmosfera se va transforma odată cu debutul concertelor live pe scena „Micul Trianon”, sub denumirea de Karpatia Sunset:

  • Vineri, 26 septembrie – Claro Que No, o trupă cu ascensiune rapidă, urmată de Byron, invitatul special al serii de deschidere a festivalului;
  • Sâmbătă, 27 septembrie – Nidal, un tânăr cu un impresionant album de debut, urmat de trupa în plin val de creștere pe scena de rock alternativ: Om la lună

Ediția aniversară aduce un program antrenant pentru publicul spectator, pe parcursul celor  trei zile. Surpriza evenimentului va fi prezența Jandarmeriei Călare, care va participa cu opt cai și care va prezenta o expoziție de costume, unele dintre ele din 1850, precum și un moment ecvestru acompaniat de fanfară. Pe arena principală va avea loc și un spectaculos moment de Voltijă – gimnastică acrobatică pe cal, iar pe cea secundară vom avea dresaj de câini, foarte atractiv pentru public, în special pentru copii; pentru împătimiții sportului ecvestru, Cristina Călin, multiplă campioană la disciplina dresaj, și Spencer Sturmey, arbitru și călăreț de 4★, vor arăta publicului conexiunea specială dintre călăreț și cal.

Demonstrațiile de atelaje sunt din ce în ce mai spectaculoase, iar anul acesta veți vedea și demonstrații de forță ale atelajelor cu patru cai. Este și o celebrare a performanțelor echipelor României la Campionatele Mondiale din acest an. Karpatia Horse Show capătă o recunoaștere  deosebită și în rândul oficialilor, o destinație care anul acesta va primi arbitri internaționali din țări precum Germania, China, Japonia, Belgia, Franța, Italia și Spania”, a declarat Mihnea Virgolici, directorul evenimentului Karpatia Horse Show.

Experiențe pentru toate vârstele

Karpatia Horse Show nu înseamnă doar sport, ci și un festival al eleganței și al vieții în aer liber, trăită cu entuziasm la toate vârstele.

Evenimentul însumează: peste 20 de activități pentru copii și adulți, inclusiv un centru de activități în pădure, dedicat celor mici; 3 zone gastronomice cu meniuri variate; Zonă camping cu facilități moderne pentru cei care vor să trăiască experiența completă de festival; Zonă VIP spațioasă pentru poziționare preferențială și experiențe culinare deosebite; plimbări și explorare a celor 150 de hectare ale domeniului, pentru a descoperi ruinele „Micului Trianon”, Turnul de apă, fântâna în formă de cruce și vechile porți de acces ale Domeniului, parcul istoric al Domeniului și aleile de tei și castani

Evoluția Karpatia Horse Show (2014–2024)

  • 2014 – 2015 – Debutul evenimentului, cu 5.000 spectatori (record național la acel moment) și primul calificativ pentru Jocurile Olimpice Rio 2016;
  • 2016 – 2018 – Publicul crește la 10.000 spectatori, dintre care 2.500 copii; evenimentul se consolidează cu două arene dedicate concursurilor și show-urilor;
  • 2019 – Extinderea notorietății și pregătirea pentru edițiile majore următoare;
  • 2022 – Revenirea după pandemie, cu 12.000 spectatori, 3.000 copii și noutăți: concerte pe scena „Micul Trianon” și 4 zone food & drink;
  • 2023 – Ediție de referință: 15.000 spectatori, 3 zile tematice, zonă de show-uri live, și organizarea Concursului Complet 4★, calificativ pentru JO Paris 2023;
  • 2024 – Continuarea la același nivel: Concurs Complet 4★ menținut chiar și fără miză olimpică, 15.000 spectatori, extinderea tribunelor și a facilităților VIP & camping, precum și lansarea Centrului de Activități pentru copii.

Palatul „Micul Trianon” – între trecut și viitor

Ediția 2025, a X-a a  Karpatia Horse Show celebrează și un an cu o semnificație aparte pentru Domeniul Cantacuzino: Palatul „Micul Trianon”, monument istoric de importanță națională, va intra într-un amplu proces de restaurare și consolidare a ruinei printr-un proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului. Astfel, vizitatorii vor putea asista în curând la refuncționalizarea unuia dintre cele mai spectaculoase edificii din România, care va fi transformat într-un spațiu cultural multifuncțional.

Bilete și abonamente

Abonamentele pentru Karpatia Horse Show 2025 sunt disponibile pe karpatiahorse.ro. Publicul poate alege între acces general, VIP cu catering și mese dedicate, tribună acoperită pentru ziua de duminică sau abonamente speciale Karpatia Sunset, dedicate exclusiv concertelor.

Bilete disponibile AICI

Organizatori: Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română.

Partener pentru inovație: Pluriva

Sponsori: Procema, Gonzales Group, Michelin, Glamour Floors, Bucovina, Zetea, Serve
Parteneri Scena Micul Trianon: CulturAll Inclusive 21, Stage Media Expert
Parteneri: Pentru Cai, Simar Metrologie, Simar Industrial, MSL Logistic & Distribution
Partener Media Principal: Magic FM

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
