De ce seacă lacurile de acumulare din Prahova – Observatorul Prahovean LIVE

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești face angajări

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, prin intermediul Best Personal Services, face angajări. Posturile scoase la concurs sunt de supraveghetor muncitori administrativi și maistru energetician cu experiență în domeniu.

Responsabilități principale pentru supraveghetor muncitori

  • Supervizarea lucrărilor pe teren
  • Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, utilizarea și întreținerea utilajelor, cosirea mecanizată a vegetației perene, tăierea manuală și îndepărtarea vegetației ajunsă în stadiul de arbuști, defrșatul terenurilor împădurite

Responsabilități principale pentru maistru energetician

  • Propune și implementează soluții pentru modernizarea și eficientizarea instalațiilor electrice, cu accent pe siguranță, automatizare și control;
  • analizează defecțiunile, coordonează intervențiile și avizează documentațiile tehnice;
  • gestionează achizițiile de echipamente electrice, colaborează cu furnizorii și supervizează lucrările de întreținere și reparații;
  • participă activ la planificarea și implementarea programelor de revizii tehnice.

Se oferă salariu și pachet beneficii competitive (Bonus lunar KPI, primă Crăciun, primă Paște, primă Ziua Petrolistului, bonuri de masă/40 lei/zi lucrătoare, asigurare medicală privată, program pensii facultative si multe alte beneficii).

Pentru mai multe detalii privind posturile vacante puteți trimite cv-ul sau numărul de telefon la care puteți fi contactați la adresa de email: [email protected]. Telefon 0728072132.

