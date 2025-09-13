Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova

Zeci de posturi vacante au fost scoase la concurs de unități medicale din Prahova. Cele mai multe posturi vacante sunt scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Cele mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru Maternitatea Ploiești, dar și la secții precum ATI, Oftalmologie și Chirurgie, precum și la Secţia Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs următoarele posturi vacante:

1 post vacant cu normă intreagă de medic primar confirmat in specialitatea boli infecţioase, pe durată nedeterminată in cadrul Secţiei Boli Infecţioase Copii;

1 post vacant cu normă intreagă de medic specialist confirmat in specialitatea boli infecţioase, pe durată nedeterminată in cadrul Secţiei Boli Infecţioase Copii;

1 post cu normă întreagă pe durată nedeterminată, de Economist II – studii superioare – în cadrul Serviciului RUNOS – Salarizare;

Posturi vacante la Secția Obstetrică-Ginecologie

2 posturi vacante de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie I;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie III;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Neonatologie I;

Posturi vacante de asistent medical

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Oftalmologie;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Compartimentului ATI;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Compartimentului Endoscopie Digestivă;

Posturi vacante la Secția de Chirurgie și Blocul Operator

2 posturi vacante de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Secţiei Chirurgie Generală I;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Dispensarului PNF;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Blocului Operator 1;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Blocului Operator 2.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Urlați

un post unic vacant de Statistician medical in cadrul Serviciului de Statistica si Informatica Medicala, al Spitalului Orășenesc Urlați,

1 post unic medic specialist Medicină Internă, Secția Medicină internă perioadă nedeterminată, normă intreagă,

1 post unic medic specialist Cardiologie, Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, normă intreagă,

1 post unic medic specialist Specialitatea Pediatrie ,perioada nedeterminata,norma intreaga,

1 post unic medic specialist Radiologie si Imagistica medicala, Ambulatoriu integrat, perioada nedeterminata, norma intreaga.

1 post unic medic specialist A.T.I Laborator Radiologie si Imagistica medicala , Ambulatoriu integrat,perioada nedeterminata,norma intreaga

Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga