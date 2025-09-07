Zeci de posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de spitale din Prahova. Pe lista unităților medicale care organizează concurs se numără Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești.

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs postul vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Economist II – studii superioare – în cadrul Serviciului RUNOS – Salarizare.

Posturi vacante de asistent medical la Spitalul Județean Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești organizează concurs pentru următoarele posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:

2 posturi vacante de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie I;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie III;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Neonatologie I;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secţiei Oftalmologie;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Compartimentului ATI;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Compartimentului Endoscopie Digestivă;

2 posturi vacante de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Secţiei Chirurgie Generală I;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Dispensarului PNF;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Blocului Operator 1;

1 post vacant de asistent medical generalist principal cu studii PL, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Blocului Operator 2.

Posturi vacante de îngrijitoare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs mai multe posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, pentru postul de îngrijitoare.

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Laboratorului de Analize Medicale cu puncte de lucru;

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secției Pneumologie;

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul UPU-SMURD;

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secției Nefrologie;

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Centrului de Hemodializă;

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Ambulatoriului integrat;

1 post vacant de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Compartimentului ATI;

2 posturi vacante de îngrijitoare, cu normă întreagă, funcție de execuție- în cadrul Secției de Medicină Internă.

