Cauți un job mai bun? Urmează a 5-a ediție a Bursei Angajatorilor

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

După succesul înregistrat la primele patru ediții, târgul de joburi Bursa Angajatorilor a devenit un reper pe piața forței de muncă din Prahova. Angajatorii de top vă așteaptă la cea de a cincea ediție a târgului de joburi de la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Organizat de Grupul Observatorul Prahovean, târgul de joburi reunește, din nou, cei mai puternici angajatori. Peste exact o lună, vor fi două zile dedicate celor care își doresc mai mult, angajatori și potențiali angajați. Aceștia își vor da întâlnire vineri și sâmbătă (24-25 octombrie 2025), într-o atmosferă care oferă oportunitatea dialogului deschis, față în față, într-un domeniu în care onlineul nu poate să ofere certitudini.

Anul 2025 este cu siguranță atipic față de ultimii ani, măsurile economice punând presiune evidentă și pe piața forței de muncă. Este un moment al adevărului, un moment în care angajații se gândesc în primul rând la siguranța unui loc de muncă, concomitent cu obținerea unor venituri care să atenueze efectele inflației.

În egală măsură, angajatorii caută să își eficientizeze activitatea, să își acopere cheltuielile suplimentare generate de modificări de taxe, de noile prețuri la energie, materii prime, carburanți etc.. De aici nevoia de a avea angajați serioși, oameni care să nu reprezinte costuri nejustificate în condițiile actuale.

De ce Bursa Angajatorilor a devenit evenimentul de referință al pieței forței de muncă din Prahova?

Recrutările online păreau să aibă câștig de cauză în ultimii ani. Evoluția tehnologică a generat oportunități de accesare și comunicare, însă acestea s-au dovedit doar într-o mică măsură eficiente. CV-uri neconforme cu realitatea și greu de verificat, recrutări ”la normă”, imposibilitatea unei comunicări oneste din care ambele părți să obțină informații relevante pentru a putea lua o decizie. Astfel, piața de profil a impus nevoia ca angajatorii și viitorii lor colaboratori să se întâlnească, din nou, față în față, într-o lume reală.

Una dintre particularitățile care au consacrat acest eveniment este dată de nivelul ridicat al ofertelor, care nu vizează exclusiv persoanele aflate în șomaj, punând accent pe interesele celor care au deja un loc de muncă, persoane calificate care își doresc un job mai bun și mai bune remunerat.

Un alt segment vizat de Bursa Angajatorilor este cel dedicat românilor care muncesc în afara țării și care doresc să se repatrieze, după ce ”au experimentat” un nivel de trai care nu întotdeauna a fost mai bun.

Și la ediția din octombrie 2025, parteneriatul cu profesioniștii de la AJOFM Prahova va asigura pentru tinerii absolvenți oportunitatea de a fi consiliați în parcurgerea pașilor corecți, necesari în construirea unei cariere profesionale de succes.

Astfel, de la întocmirea unui CV și a unei scrisori de intenție, trecând apoi prin felul în care un candidat se prezintă la interviul de angajare, până la înțelegerea sarcinilor de serviciu și îndeplinirea acestora, toate vor fi explicate în detaliu celor interesați, la standul AJOFM din cadrul Bursei Angajatorilor.

Și la cea de a cincea ediție vor fi disponibile joburi la companii de top, dintre care amintim Vinci Energies, Bergenbier, British American Tobacco, Cris-Tim, Habau, Vialis, Dekomte, NN Asigurări, Coni, CTP Group, Industrial Montaj, Feruccio, Verytas, lista participanților fiind în curs de actualizare cu noi companii de top, firme care vor profita de calitatea forței de muncă de la târg dar și de oportunitățile de branding generate de expunerea mediatică a Bursei Angajatorilor.

Totodată, tinerii pot opta pentru cariere sigure în cadrul MAI, atât polițiștii de la IPJ Prahova cât și jandarmii de la GMJ fiind prezenți Bursa Angajatorilor cu echipele lor de recrutare.

Angajatorii pot obține detalii suplimentare contactând organizatorii pe adresa de email [email protected] sau la numerele de telefon/WhatsApp 0785.075.111 și 0726.221.596

