Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova, inclusiv la Județean

Zeci de posturi vacante au fost scoase la consurs de unități medicale din Prahova. Pe lista posturilor vacante scoase la concurs figurează cele de medic și de asistent.
Posturile vacante au fost scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul Orășenesc Sf. Filofteia Mizil, Spitalul Orășenesc Urlați și Spitalul Municipal Câmpina.
Posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești
- 2 posturi vacante cu normă întreagă de medici primari confirmati în specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie;
- 1 post vacant de medic specialist in specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie;
- 1 post cu normă întreagă de medic rezident an V în specialitatea medicină internă, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Medicină Internă I;
- 1 post vacant cu normă ȋntreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală – UPU SMURD;
- 2 posturi vacante cu normă ȋntreaga de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală – UPU SMURD;
- 2 posturi vacante cu normă ȋntreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală (Str. Găgeni nr. 100) cu puncte de lucru;
- 4 posturi vacante cu normă ȋntreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală (Str. Găgeni nr.100) cu puncte de lucru.
Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Sf. Filofteia Mizil
- un post de medic primar în specialitatea Medicină Internă
- un post de medic specialist în specialitatea Medicină Internă
- un post de medic specialist în specialitatea Radiologie
- un post de medic specialist în specialitatea Pediatrie
- un post de medic specialist în specialitatea dermatovenerologie;
- un post de medic specialist în specialitatea psihiatrie;
- un post de medic specialist în specialitatea neurologie;
- un post de medic specialist în specialitatea endocrinologie;
- un post de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
- un post de medic specialist în specialitatea gastroenterologie;
- un post asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartiment Chirurgie generală, perioadă determinată, în data de 06.10.2025 (proba scrisă) începând cu ora 10,00 și (proba interviu/practică) în data de 08.10.2025 începând cu ora 10,00.
Post vacant la Spitalul Orășenesc Urlați
- 1 post vacant de Economist gradul IA, studii superioare pe durata nedeterminata, norma intreaga.
Post vacant la Spitalul Municipal Câmpina
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Dietetica
- 1 post vacant de asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Primiri Urgente
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL), specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Primiri Urgențe