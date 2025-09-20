- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova, inclusiv la Județean

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Zeci de posturi vacante au fost scoase la consurs de unități medicale din Prahova. Pe lista posturilor vacante scoase la concurs figurează cele de medic și de asistent.

- Publicitate -

Din articol

Posturile vacante au fost scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul Orășenesc Sf. Filofteia Mizil, Spitalul Orășenesc Urlați și Spitalul Municipal Câmpina.

Posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

  • 2 posturi vacante cu normă întreagă de medici primari confirmati în specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie;
  •  1 post vacant de medic specialist in specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie;
  • 1 post cu normă întreagă de medic rezident an V în specialitatea medicină internă, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Medicină Internă I;
  • 1 post vacant cu normă ȋntreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală – UPU SMURD;
  • 2 posturi vacante cu normă ȋntreaga de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală – UPU SMURD;
  • 2 posturi vacante cu normă ȋntreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală (Str. Găgeni nr. 100) cu puncte de lucru;
  • 4 posturi vacante cu normă ȋntreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală (Str. Găgeni nr.100) cu puncte de lucru.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Sf. Filofteia Mizil

  • un post de medic primar în specialitatea Medicină Internă
  • un post de medic specialist în specialitatea Medicină Internă
  • un post de medic specialist în specialitatea Radiologie
  • un post de medic specialist în specialitatea Pediatrie
  • un post de medic specialist în specialitatea dermatovenerologie;
  • un post de medic specialist în specialitatea psihiatrie;
  • un post de medic specialist în specialitatea neurologie;
  • un post de medic specialist în specialitatea endocrinologie;
  • un post de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
  • un post de medic specialist în specialitatea gastroenterologie;
  • un post asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartiment Chirurgie generală, perioadă determinată, în data de 06.10.2025 (proba scrisă) începând cu ora 10,00 și (proba interviu/practică) în data de 08.10.2025 începând cu ora 10,00.

Post vacant la Spitalul Orășenesc Urlați

  • 1 post vacant de Economist gradul IA, studii superioare pe durata nedeterminata, norma intreaga.

Post vacant la Spitalul Municipal Câmpina

  • 1 post vacant de asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Dietetica
  • 1 post vacant de asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Primiri Urgente
  • 1 post vacant de asistent medical debutant (PL), specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Primiri Urgențe

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

12
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

0
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata...
Național

Câți bani a primit România pentru tezaurul dacic furat în Olanda

0
Ministerul Culturii a anunțat că România a încasat suma...
Auto-moto

Accident în Ploiești. Un motociclist a fost rănit

0
Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază pe strada...
Eveniment

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

0
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0,...
Sport

Corina Ungureanu, mulțumiri lui Polițeanu pentru reparația sălii de antrenamente

0
Fosta campioană la gimnastică, Corina Ungureanu, în prezent antrenoare...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cel mai mare târg de joburi revine în Ploiești. Bursa Angajatorilor, 24-25 octombrie

Claudiu Vasilescu -
Într-o perioadă cu transformări economice radicale, eficientizarea activității firmelor...

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova

Roxana Tănase -
Zeci de posturi vacante au fost scoase la concurs...

Zeci de posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

Posturi vacante la spitale din Prahova. Se caută manageri și medici

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...
- Publicitate -

Posturi vacante la primării din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scos la concurs...

Posturi vacante la spitale din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

 Posturi vacante la primării și spitale în Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

O societate de top face angajări

Elena Moisescu -
Societate de top cu acoperire națională angajează șoferi (cu...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean