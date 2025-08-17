Posturi vacante la spitale din Prahova. Se caută manageri și medici

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de unități medicale din Prahova. Pe lista posturilor vacante figurează cele de manager, director, medic, dar și de asistent medical.
Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga scoate la concurs un post de gispsar debutant pentru Secția ortopedie traumatologie, durată de lucru 8 ore/zi.
- Sanatoriul Balneoclimateric Bușteni scoate la concurs un post vacant de manager.
- Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru 1 (un) post asistent medical generalist principal, studii postliceale în cadrul Cabinetului Oftalmologie – Ambulatoriu.
- Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc Băicoi, pe perioadă determinată de 4 ani.
- Spitalul de Boli Pulmonare cu sediul in Breaza organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director astfel: – director medical – contract de administrare pe durata determinata de 4 ani.
Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Sinaia
Spitalul Orășenesc Sinaia organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de
- 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate
- 1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea confirmat în specialitatea Oftalmologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate
- 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist/primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Ambulatoriului de specialitate
- 1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate
- 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist/primar confirmat în specialitatea Obstetrică-Ginecologie în cadrul Compartimentului Obstetrică – Ginecologie
- 2 posturi cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Secției de Pediatrie
- 1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist/primar confirmat în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă în cadrul Compartimentul ATI
- 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie în cadrul Cabinetul de Hematologie din Ambulatoriului de specialitate
- 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie specială în cadrul Compartimentul Chirurgie generală.