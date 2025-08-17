- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Posturi vacante la spitale din Prahova. Se caută manageri și medici

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de unități medicale din Prahova. Pe lista posturilor vacante figurează cele de manager, director, medic, dar și de asistent medical.

- Publicitate -

Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga scoate la concurs un post de gispsar debutant pentru Secția ortopedie traumatologie, durată de lucru 8 ore/zi.

  • Sanatoriul Balneoclimateric Bușteni scoate la concurs un post vacant de manager.
  • Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru 1 (un) post asistent medical generalist principal, studii postliceale în cadrul Cabinetului Oftalmologie – Ambulatoriu.
  • Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc Băicoi, pe perioadă determinată de 4 ani.
  • Spitalul de Boli Pulmonare cu sediul in Breaza organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director astfel: – director medical – contract de administrare pe durata determinata de 4 ani.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Sinaia

Spitalul Orășenesc Sinaia organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de

  • 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate
  • 1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea confirmat în specialitatea Oftalmologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate
  • 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist/primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Ambulatoriului de specialitate
  • 1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate
  • 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist/primar confirmat în specialitatea Obstetrică-Ginecologie în cadrul Compartimentului Obstetrică – Ginecologie
  • 2 posturi cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Secției de Pediatrie
  • 1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist/primar confirmat în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă în cadrul Compartimentul ATI
  • 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie în cadrul Cabinetul de Hematologie din Ambulatoriului de specialitate
  • 1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie specială în cadrul Compartimentul Chirurgie generală.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Știri noi

Național

E rușinos că nu avem centru de arși după Colectiv? Reacția lui Arafat

0
Şeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu...
Eveniment

Caritas în varianta 2025. Românii, păcăliți cu ajutorul AI

0
O nouă schemă piramidală, care amintește de celebra escrocherie...
Eveniment

Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

0
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis liderilor europeni, în...
Sănătate

Bolnavii vor putea reclama trimiterea abuzivă de la stat la privat

1
De la 1 septembrie 2025, pacienţii vor putea raporta...
Administrație

Graffiti live, demonstrații și concerte, pe Bulevardul Castanilor

2
Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor din Ploiești continuă,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

2
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Posturi vacante la primării din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scos la concurs...

Posturi vacante la spitale din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

 Posturi vacante la primării și spitale în Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

O societate de top face angajări

Elena Moisescu -
Societate de top cu acoperire națională angajează șoferi (cu...
- Publicitate -

Posturi vacante la primării și școli din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

Posturi vacante în spitale și primării din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacate au fost scoase la concurs...

Posturi vacante în spitale din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

O firmă face angajări pentru platforma Petrotel Lukoil

Observatorul Prahovean -
Firma Best Personal Services din Ploiești angajează muncitor administrativ...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean