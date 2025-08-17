Posturi vacante la spitale din Prahova. Se caută manageri și medici

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de unități medicale din Prahova. Pe lista posturilor vacante figurează cele de manager, director, medic, dar și de asistent medical.

Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga scoate la concurs un post de gispsar debutant pentru Secția ortopedie traumatologie, durată de lucru 8 ore/zi.

Sanatoriul Balneoclimateric Bușteni scoate la concurs un post vacant de manager.

Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru 1 (un) post asistent medical generalist principal, studii postliceale în cadrul Cabinetului Oftalmologie – Ambulatoriu.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc Băicoi, pe perioadă determinată de 4 ani.

Spitalul de Boli Pulmonare cu sediul in Breaza organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director astfel: – director medical – contract de administrare pe durata determinata de 4 ani.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Sinaia

Spitalul Orășenesc Sinaia organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de