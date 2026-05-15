Accident pe DN1, în afara localității Băicoi, pe sensul spre Ploiești. O mașină s-a răsturnat

Un accident a avut loc, vineri, 15 mai, pe DN1, în afara localității Băicoi, pe sensul spre Ploiești. Un autoturism s-a răsturnat.

Accidentul rutier s-a produs vineri după-amiază după ce un tânăr în vârstă de 21 de ani a pierdut controlul mașinii, a acroșat separatorii de beton și s-a răsturnat cu autoturismul pe câmp.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova. Un cititor ne-a trimis imagini de la locul accidentului.

UPDATE: Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Prahova, accidentul rutier a avut loc pe DN1, în zona km 82+800, pe sensul de deplasare Brașov – Ploiești.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu separatorii de sens din beton, ulterior răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit vătămări corporale ușoare. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, respectiv 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului”, a precizat IPJ Prahova.

