Pod pe DN1, între Azuga și Bușteni, deteriorat până la armătură: „Până la iarnă se dărâmă”

Podul de pe DN1, situat la kilometrul 133+941, între Azuga și Bușteni, prezintă o stare avansată de degradare, vizibilă cu ochiul liber.

- Publicitate -

Deși are o singură arcadă, structura de rezistență este compromisă în mai multe puncte: picioarele de susținere sunt deteriorate până la nivelul armăturii, care este vizibil ruginită, iar bucăți mari din beton au început să cadă. „Până la iarnă se dărâmă”, susține Sebastian, un cititor al ziarului, care ne-a și trimis imaginile de la finalul articolului.

Podul este o verigă esențială pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din România.

- Publicitate -

Autorizație de construire există

Vestea bună este că a fost emisă o autorizație de construire pentru reabilitarea podului. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost atribuit pe 28 mai 2025 asocierii Gott Strasse – Perfect Consult Europe, valoarea contractului fiind de 14.578.374 lei, fără TVA, iar valoarea lucrărilor autorizate se ridică la 12.130.408 lei, fără TVA.

Vestea mai puțin bună este că CNAIR nu a comunicat o dată clară la care lucrările vor începe efectiv. Cert este că, odată demarate, acestea se vor întinde pe o perioadă de aproximativ un an și jumătate. Pe durata șantierului, în zonă vor fi instituite restricții de trafic care vor genera ambuteiaje și dificultăți suplimentare pentru șoferi, într-o zonă deja predispusă la blocaje.

Ce lucrări sunt prevăzute

Intervenția este una complexă și vizează mai multe componente ale structurii și mediului. Vor fi executate lucrări de consolidare și înlocuire a elementelor de infrastructură și suprastructură ale podului, însoțite de lucrări hidrotehnice în albia râului Prahova, respectiv un pereu dalat de protecție pentru blocurile de fundație și un prag de fund.

- Publicitate -

Totodată, sunt prevăzute lucrări la cale pe pod și la rampele de acces, precum și relocarea sau protejarea rețelelor de utilități din zonă: alimentare cu apă și canalizare, distribuție a gazelor naturale și rețele electrice (LES-LEA). Proiectul include și măsuri de protecție a mediului.

Pentru a menține traficul în condiții acceptabile pe durata lucrărilor, constructorul va realiza o variantă provizorie de circulație.

Lucrările vor fi executate exclusiv pe terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în contextul proiectului „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga–Bușteni”.

- Publicitate -