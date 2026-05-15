Peste 180 de stații TCE din Ploiești nu au copertină. Călătorii așteaptă autobuzul în ploaie

Așteptarea mijloacelor de transport în comun pe timp de ploaie a devenit o adevărată provocare pentru mulți dintre călătorii TCE din Ploiești. Din totalul celor 315 stații de îmbarcare/debarcare existente în municipiu, doar 132 sunt dotate cu copertină, potrivit datelor furnizate de TCE Ploiești.

- Publicitate -

În multe dintre stații TCE lipsesc nu doar adăposturile pentru călători, ci și băncuțele sau sistemele de iluminat public. Practic, singurul lucru care există este indicatorul care anunță oprirea unui mijloc de transport în comun în acea zonă.

Primăria Ploiești a anunțat încă de anul trecut semnarea unui acord-cadru pentru amplasarea a 100 de stații moderne, dotate cu camere video, iluminat și afișaj electronic, în mai multe zone ale orașului.

- Publicitate -

183 de stații fără copertină în Ploiești

Situația stațiilor fără amenajări se regăsește pe zeci de străzi din municipiu, inclusiv pe artere intens circulate.

„La nivelul municipiului Ploiești, rețeaua de transport public de călători are un total de 315 stații de debarcare/îmbarcare. Din acestea, un număr de 132 de stații sunt dotate cu copertină pentru adăpostul călătorilor, restul de 183 de stații nu au”, au precizat reprezentanții TCE Ploiești.

Potrivit operatorului de transport, lipsesc copertine în stații amplasate pe străzile Ștefan cel Mare, Democrației, Șoseaua Vestului, Malu Roșu, Bulevardul Petrolului, Bariera Unirii, Mărășești, Mircea cel Bătrân, Ștrandului, Domnișori, Grădinari, Emile Zola, George Coșbuc, Bobâlna și Șoseaua Nordului, dar și pe alte artere din municipiu.

- Publicitate -

La Halele Centrale, copertina unui magazin, singura măsură de protecție

Pe strada George Coșbuc, chiar peste drum de Piața Centrală, stația tramvaiului 101 nu beneficiază de niciun fel de amenajare pentru călători.

În lipsa unei copertine, oamenii se adăpostesc când plouă sub copertina unui magazin din apropiere. Nici automatul de bilete TCE nu este protejat, fiind amplasat pe trotuar.

Două stații amplasate în aceeași zonă

În unele zone din Ploiești există, însă, chiar câte două stații amplasate una lângă alta. Situația poate fi întâlnită la Hale Coreco, dar și în zona centrală, în apropierea Galeriilor Comerciale.

- Publicitate -

Primăria promite 100 de stații moderne în Ploiești

Municipalitatea are în derulare un proiect de modernizare a stațiilor TCE. Anul trecut, Primăria Ploiești a semnat un acord-cadru cu SC Metalgan Company SRL din Slatina, valabil pe o perioadă de patru ani, pentru achiziția a maximum 100 de stații de așteptare.

Primele 22 de stații au ajuns deja la Ploiești și au început să fie montate în mai multe zone ale orașului. Valoarea contractului este de 4,1 milioane de lei fără TVA.

Citește și: A început montarea noilor stații TCE în Ploiești. Vor avea camere video și afișaj în timp real

- Publicitate -

Noile stații sunt dotate cu camere video, panouri de afișaj electronic, sistem de iluminat LED, iluminat perimetral, precum și cu bănci și coșuri de gunoi.

Lista stațiilor cu și fără copertină din Ploiești