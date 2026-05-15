Femeie din Ploiești, arestată preventiv pentru tentativă de omor după ce și-ar fi înjunghiat concubinul

Un conflict izbucnit între doi concubini din Ploiești s-a transformat într-un caz grav de violență domestică. O femeie în vârstă de 48 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că și-ar fi înjunghiat partenerul în zona toracelui, în urma unei dispute izbucnite în locuință. Victima, un bărbat de 42 de ani, a ajuns la spital după ce a cerut ajutor printr-un apel la 112.

- Publicitate -

Incidentul ar fi avut loc, potrivit probatoriului administrat până în prezent, în seara zilei de 12 mai 2026, pe fondul unor neînțelegeri și discuții contradictorii purtate între cei doi concubini, respectiv un bărbat de 42 de ani și o femeie de 48 de ani, ambii domiciliați în municipiul Ploiești. Conflictul verbal a degenerat în acte de violență fizică, context în care femeia ar fi agresat persoana vătămată, provocându-i o leziune la nivelul toracelui.

Victima a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate și efectuării investigațiilor necesare.

- Publicitate -

„Cercetările au fost demarate la data de 12 mai 2026, în urma unui apel formulat prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, recepționat la orele 23.59, prin care un bărbat de 42 de ani din municipiu a semnalat faptul că ar fi fost agresat de concubina sa cu un obiect tăietor înțepător.

În vederea verificării aspectelor sesizate și a efectuării cercetărilor specifice, la fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, fiind solicitat, totodată, și sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea îngrijirilor de specialitate persoanei vătămate”, a precizat IPJ Prahova.

Femeia bănuită de comiterea faptei a fost condusă la sediul unității de poliție pentru audiere și continuarea cercetărilor. În baza materialului probator administrat în cauză, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

- Publicitate -

Joi, 14 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a admis propunerea formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unei femei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, în forma tentativei la omor.

„De asemenea, polițiștii au parcurs procedurile legale de evaluare a riscului, constatând existența unui risc iminent, însă, persoana vătămată s-a opus măsurii emiterii unui astfel de instrument de protecție. Totodată, acesta a refuzat să depună plângere penală împotriva femeii”, a precizat IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului și dispunerea măsurilor legale în consecință”, a precizat IPJ Prahova.