A început montarea noilor stații TCE în Ploiești. Vor avea camere video și afișaj în timp real

Luni, 6 aprilie, a început montarea noilor stații de așteptare pentru transportul public în comun din Ploiești, primele trei urmând să fie amplasate în zona de sud a orașului.

Proiectul face parte dintr-un contract-cadru derulat pe o perioadă de patru ani, prin care Primăria Ploiești va instala, în total, 100 de stații moderne. În această etapă au fost comandate 22 de stații, care vor fi montate treptat în mai multe zone din municipiu.

Unde vor fi instalate primele stații noi TCE

Potrivit reprezentanților administrației locale, o stație a fost deja instalată în cartierul Hipodrom, una este în curs de montare în zona UPG, iar o a treia urmează să fie amplasată tot în sudul orașului.

„În acest moment au fost comandate 22 de stații de așteptare noi. Chiar de astăzi am început instalarea acestora. Primele trei stații vor fi montate în zona de sud a orașului. Una a fost deja instalată la Hipodrom, una este în curs de instalare la UPG, iar o a treia va fi amplasată tot în zona de sud. În zilele și săptămânile următoare vor fi instalate toate.

În perioada următoare vor fi puse în funcțiune camerele de supraveghere din stațiile de așteptare, iar în aproximativ o lună vor fi montate și panourile electronice de afișaj. Astfel, călătorii vor putea afla, în timp real, cât au de așteptat în stații, în funcție de traseul dorit”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Stații TCE cu sistem de iluminat LED, cameră video și panouri de afișaj

Noile stații TCE vor fi dotate cu echipamente moderne, menite să îmbunătățească experiența călătorilor. Acestea vor include camere video de supraveghere, routere 4G, panouri electronice de afișaj, sisteme de iluminat LED, dar și porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

În funcție de dimensiuni, unele stații vor fi echipate și cu panouri fotovoltaice, iar toate vor avea bănci și coșuri de gunoi.

Care este valoarea contractului

Potrivit Primăriei Ploiești, contractul pentru realizarea stațiilor a fost câștigat de SC Metalgam Company SRL din Slatina, iar valoarea acestuia depășește 4,1 milioane de lei, din care 4 milioane de lei provin de la bugetul de stat.

Prima stație de acest tip a fost amplasată provizoriu în centrul Ploieștiului, lângă fostele Galerii Comerciale, la finalul anului trecut.

Citește și: Cum arată și cât costă noile stații TCE care vor fi amplasate în Ploiești