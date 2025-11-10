Cum arată și cât costă noile stații TCE care vor fi amplasate în Ploiești

În următorii patru ani stațiile TCE din Ploiești vor fi modernizate. Primarul Mihai Polițeanu a anunțat astăzi încheierea procedurii de achiziție.

Câștigătorul licitației este firma SC Metalgam Company SRL din Slatina și potrivit acordului cadru, în următorii patru ani pot fi achiziționate etapizat până la 100 de stații de așteptare.

Valoarea maximă a contractului este de 4.160.000 de lei, iar municipalitatea își propune să cumpere două tipuri de stații. Unele de patru metri (cu sau fără panouri fotovoltaice) și stații de șase metri (cu sau fără panouri fotovoltaice).

Dotările minime obligatorii:

Cameră video

Porturi de încărcare USB

Router 4G

Panou de afișaj electronic

Sistem de iluminat tip LED – lămpi în plafonul stației

Sistem de iluminat perimetral de tip LED RGB

Panou publicitar iluminat pe ambele fețe

Cadru metalic din oțel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic

2 bănci de odihnă

2 coșuri de gunoi

Spatele stației: realizat din panouri intercalate – tablă zinc cu aspect de lemn rezistent la vandalism și panouri de sticlă securizată

Acoperișul: din Alucobond

Sistem software și operare panou.

Contractul va fi semnat în 1-2 săptămâni și livrarea se va face în circa 60 de zile de la momentul semnării. În acest an vor fi livrate aproximativ 20 de stații și, probabil, montarea lor se va întinde până la începutul lui 2026.

Stațiile arată, la nivel de concept, conform randărilor de mai jos