Hoții care spărgeau apartamente în Ploiești au fost arestați preventiv

Cei doi bărbați care spărgeau apartamente în Ploiești au fost prinși în flagrant în municipiul Câmpulung din județul Argeș. Pentru cele două persoane a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cei doi bărbați ar fi comis mai multor infracțiuni de furt calificat, săvârșite în cursul lunilor iulie și august 2025, precum și în luna mai 2026, pe raza municipiului Ploiești, prin pătrunderea fără drept în locuințele persoanelor vătămate și sustragerea de bunuri și valori.

Cei doi au fost surprinși la scurt timp după ce ar fi pătruns, fără drept, în imobile de tip condominiu, utilizând metoda de operare „chei potrivite/dispozitiv artizanal cu foiță de aluminiu”. Prejudiciul estimat este de aproximativ 200.000 lei.

Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Prahova a anunțat vineri, 15 mai, că, „în baza probatoriului administrat în cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente a admis propunerea formulată de unitatea de parchet și a dispus față de cele două persoane măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile”.

Polițiștii continuă activitățile de cercetare penală, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale, recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale care se impun.