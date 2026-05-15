Bărbat din Cluj-Napoca, arestat preventiv pentru tentativă de omor după ce și-a înjunghiat soția

Un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Cluj – Napoca, a fost arestat prevenit, vineri, 15 mai, după ce și-a înjunghiat soția. Victima, în vârstă de 43 de ani, a fost găsită în stare de inconştienţă.

Polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați, joi seară, de către o tânără, prin apel la 112, cu privire la faptul că mama ei a fost agresată fizic de soțul său.

Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a identificat o femeie de 43 de ani, în stare de inconştienţă.

Victima prezenta, potrivit sursei citate, „leziuni în zona toracică, care ar fi fost produse cu un obiect tăietor-înţepător”.

Femeia a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor suplimentare.

„La data de 15 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au demarat cercetări într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în modalitatea tentativei de omor, ulterior procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, dispunând măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Cluj-Napoca”, a anunțat, vineri seară, Poliţia Cluj.