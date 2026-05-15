Accident grav în Timiș. Un bărbat a murit

Accidentul rutier s-a produs, vineri, 15 mai, pe E70, în apropiere de localitatea Jena, din județul Timiș, după ce un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism.

Potrivit IPJ Timiș, un bărbat de cetățenie bulgară, în vârstă de 46 de ani, care conducea un autotren pe E70, dinspre localitatea Jena spre Lugoj, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani.

În urma impactului, conducătorul autoturismului în vârstă de 68 de ani a murit. Șoferul TIR-ului a fost rănit și a necesitat transportul la spital. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu băuse.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.