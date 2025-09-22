Angajări la stat în Prahova. Posturile disponibile

În această perioadă mai multe instituții publice din Prahova fac angajări. Printre acestea se numără școli, primării, dar și spitale, iar anunțurile vizează angajări pentru perioade atât determinate cât și nedeterminate.

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs două posturi vacante cu normă întreagă de medici primari confirmati în specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie și un post vacant de medic specialist in specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie;

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

Creșa nr. 39 Ploiești organizează concurs pentru ocuparea următorului postului de muncitor necalificat bucătărie, pentru o perioadă nedeterminată.

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea postului de șofer microbuz. Candidații au nevoie de minimi cinci ani vechime. Alte condiții și detalii pot fi consultate AICI

Școala Gimnaziala din Poienarii Burchii organizează concurs, pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul II, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

Lista completă a locurilor de muncă disponibile în această perioadă, la stat, în Prahova, poate fi consultată AICI