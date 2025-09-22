- Publicitate -

Angajări la stat în Prahova. Posturile disponibile

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

În această perioadă mai multe instituții publice din Prahova fac angajări. Printre acestea se numără școli, primării, dar și spitale, iar anunțurile vizează angajări pentru perioade atât determinate cât și nedeterminate.

- Publicitate -

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs două posturi vacante cu normă întreagă de medici primari confirmati în specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie și un post vacant de medic specialist in specialitatea Urologie, pe durată nedeterminată, în cadrul Sectiei Urologie;

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

Creșa nr. 39 Ploiești organizează concurs pentru ocuparea următorului postului de muncitor necalificat bucătărie, pentru o perioadă nedeterminată.

Eveniment

Zilier bătut de cel care l-a angajat în gospodărie, la Filipeștii de Pădure

Un bărbat de 43 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost bătut de cel care l-a angajat pentru a-l...
- Publicitate -

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea postului de șofer microbuz. Candidații au nevoie de minimi cinci ani vechime. Alte condiții și detalii pot fi consultate AICI

Școala Gimnaziala din Poienarii Burchii organizează concurs, pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul II, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

- Publicitate -

Condițiile de angajare pot fi consultate AICI

Lista completă a locurilor de muncă disponibile în această perioadă, la stat, în Prahova, poate fi consultată AICI

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

0
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Amenințări trimise pe email la două spitale din Prahova

0
Ancheta în cazul amenințărilor trimise pe adresele de email...
Eveniment

Amenințări trimise prin email mai multor școli și spitale din România

0
Poliția Română alături de Serviciul Român de Informații au...
Social

Cum arăta Bdul Republicii din Ploiești după primul război mondial

0
Fotograful Bogdan Vasilescu a readus la viață, printr-o tehnică...
Eveniment

Zilier bătut de cel care l-a angajat în gospodărie, la Filipeștii de Pădure

1
Un bărbat de 23 de ani a avut nevoie...
Educație

Ore remediale pentru ciclul primar. Cât stau copiii la școală

0
Mărirea normei didactice, corespunzător „Legii Bolojan”, se aplică începând...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova, inclusiv la Județean

Roxana Tănase -
Zeci de posturi vacante au fost scoase la consurs...

Cel mai mare târg de joburi revine în Ploiești. Bursa Angajatorilor, 24-25 octombrie

Claudiu Vasilescu -
Într-o perioadă cu transformări economice radicale, eficientizarea activității firmelor...

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova

Roxana Tănase -
Zeci de posturi vacante au fost scoase la concurs...

Zeci de posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...
- Publicitate -

Posturi vacante la spitale din Prahova. Se caută manageri și medici

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

Posturi vacante la primării din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scos la concurs...

Posturi vacante la spitale din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

 Posturi vacante la primării și spitale în Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean