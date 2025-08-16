- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Posturi vacante la primării din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Mai multe posturi vacante au fost scos la concurs de către zece primării din Prahova. Pe lista posturilor vacante figurează cele de șef serviciu, inspector, șofer de microbuz, muncitor-instalator, contabil, dar și de director de club sportiv.

- Publicitate -

Posturile vacante sunt scoase la concurs de primăriile din Vălenii de Munte, Ciorani, Berceni, Gura Vadului, Mâneciu, Izvoarele, Secăria, Păcureți, Albești Paleologu și Azuga.

  • Primăria Vălenii de Munte organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu transport și intretinere strazi.
  • Primăria Ciorani organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer microbuz școlar.
  • Primăria comunei Berceni scoate la concurs, pe perioada determinata, in cadrul Compartimentului Accesare Fonduri Europene, scoate la concurs două posturi de inspector de specialitate, grad profesional debutant
  • Primăria Măneciu scoate la concurs postul vacant de director club sportive, dar și de contabil la clubul sportiv.

Locuri de muncă scoase la concurs

Primaria comunei Gura Vadului organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de șofer microbuz școlar, compartimentul tehnic administrative.

Primăria orașului Azuga organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistență medicală desfășurată în școală primară.

Eveniment

Biciclist lovit mortal la intrare în Urlați

Accident cumplit, azi dimineață, pe DJ102C, la intrarea în orașul Urlați. Un biciclist în vârstă de 45 de ani a fost accidentat mortal de...
- Publicitate -
  • Primăria Comunei Izvoarele organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de muncitor instalator, norma intreaga, pe perioada nedeterminata, functie contractuală de executie, in cadrul SPAA al Satelor Malu Vânăt si Homoraciu.
  • Primăria Secăria organizează concurs pentru un post contractual vacant de muncitor calificat – instalator, în cadrul compartimentului de administrare a domeniului public si privat de interes local din comuna Secaria.
  • Primăria comunei Albești-Paleologu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, perioadă nedeterminată de inspector în cadrul compartimentului Secretariat și relații cu publicul.

Primăria comunei Păcureţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de executie de inspector de specialitate (operator calculator), pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Monitorul Oficial Local.

Mai multe detalii cu privire la posturile vacante scoase la concurs AICI, dar și pe site-ul primăriilor.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Când se reține CASS pentru pensionarii cu handicap

0
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut noi...
Eveniment

Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi

0
  Un apel la 112 în această după-amiază a anunțat...
Eveniment

Aglomerație pe Valea Prahovei. Rute alternative recomandate

0
Minivacanța de Sfânta Maria înseamnă, pe Valea Prahovei, blocaje...
Economic

România își menține rating-ul de țară la „BBB minus”. Anunțul Fitch

0
Fitch menține ratingul de țară al României la „BBB...
Eveniment

Data până la care pot fi folosiți banii de pe cardurile educaționale

0
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

1
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Posturi vacante la spitale din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

 Posturi vacante la primării și spitale în Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

O societate de top face angajări

Elena Moisescu -
Societate de top cu acoperire națională angajează șoferi (cu...

Posturi vacante la primării și școli din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...
- Publicitate -

Posturi vacante în spitale și primării din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacate au fost scoase la concurs...

Posturi vacante în spitale din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

O firmă face angajări pentru platforma Petrotel Lukoil

Observatorul Prahovean -
Firma Best Personal Services din Ploiești angajează muncitor administrativ...

Posturi vacante la spitale și primării din Prahova

Roxana Tănase -
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean