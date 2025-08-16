Posturi vacante la primării din Prahova

Mai multe posturi vacante au fost scos la concurs de către zece primării din Prahova. Pe lista posturilor vacante figurează cele de șef serviciu, inspector, șofer de microbuz, muncitor-instalator, contabil, dar și de director de club sportiv.

Posturile vacante sunt scoase la concurs de primăriile din Vălenii de Munte, Ciorani, Berceni, Gura Vadului, Mâneciu, Izvoarele, Secăria, Păcureți, Albești Paleologu și Azuga.

Primăria Vălenii de Munte organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu transport și intretinere strazi.

Primăria Ciorani organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer microbuz școlar.

Primăria comunei Berceni scoate la concurs, pe perioada determinata, in cadrul Compartimentului Accesare Fonduri Europene, scoate la concurs două posturi de inspector de specialitate, grad profesional debutant

Primăria Măneciu scoate la concurs postul vacant de director club sportive, dar și de contabil la clubul sportiv.

Primaria comunei Gura Vadului organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de șofer microbuz școlar, compartimentul tehnic administrative.

Primăria orașului Azuga organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistență medicală desfășurată în școală primară.

Primăria Comunei Izvoarele organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de muncitor instalator, norma intreaga, pe perioada nedeterminata, functie contractuală de executie, in cadrul SPAA al Satelor Malu Vânăt si Homoraciu.

Primăria Secăria organizează concurs pentru un post contractual vacant de muncitor calificat – instalator, în cadrul compartimentului de administrare a domeniului public si privat de interes local din comuna Secaria.

Primăria comunei Albești-Paleologu organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, perioadă nedeterminată de inspector în cadrul compartimentului Secretariat și relații cu publicul.

Primăria comunei Păcureţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de executie de inspector de specialitate (operator calculator), pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Monitorul Oficial Local.

Mai multe detalii cu privire la posturile vacante scoase la concurs AICI, dar și pe site-ul primăriilor.