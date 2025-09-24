Liubliana Nedelcu: ”Am trimis Scrisoarea de Intenție, iar răspunsul lor m-a uimit”

După ce Observatorul Prahovean a publicat un interviu cu Cristian Fogarassy, vicepreședintele clubului Petrolul, impresara Liubliana Nedelcu a reacționat.

Aceasta a transmis redacției următorul punct de vedere:

”Am citit astăzi interviul dat de vicepreședintele Petrolului și am constatat că domnia sa a omis anumite lucruri.

Astfel, în primul rând, domnul Fogarassy a uitat să precizeze că în cadrul video conferinței a făcut tot posibilul ca cei interesați să renunțe la ideea de a investi în Petrolul Ploiesti!

Le-a spus inclusiv că nu este posibilă o colaboare deoarece nu vor putea transforma Asociația Sportivă în club privat motivând că Federația Română de Fotbal nu acceptă acest lucru și că Petrolul va fi retrogradat în liga a V-a! Lucru complet fals!

Domnul vicepreședinte ori nu are habar de regulamentele din fotbal (și atunci nu știu cum poate conduce un club de fotbal din SuperLigă) ori a dat dovadă de rea intenție, iar în această situație este o mare problemă pentru clubul Petrolul Ploiești!

Am trimis Scrisoarea de Intenție, iar răspunsul lor m-a uimit, existând o mie de condiții înainte de a fi de acord să ne întâlnim!

Precizez faptul că înaintea Scrisorii de Intenție, clubul Petrolul Ploiești a semnat un NDA prin care erau de acord să ofere (bineînțeles sub clauza confidențialității) documentele financiare necesare celor interesați de preluarea clubului! Când le-am cerut situația financiară (alături de alte acte doveditoare) mi s-a spus să le iau de pe site-ul clubului!

Și atunci, orice finanțator tentat să investească în acest club, când au văzut dezinteresul total al conducerii Petrolului, credeți că ar fi dorit să continue?

Oamenii au vrut să vină la Ploiești pentru o întâlnire față în față, dar nu am vrut să fiu pusă în ipostaza de a nu fi primiți acolo și să vină degeaba.

Dar am o întrebare pentru cei care dețin clubul în acest moment (și care au cerut „viziunea pentru următorii cinci ani”): care a fost viziunea de viitor a actualilor conducători- patroni atunci când au preluat clubul? Să ducă datoriile în mai puțin de doi ani de la 1,8 milioane de euro la sapte milioane de euro și să falimenteze Petrolul? Merită acest brand asa ceva? Merită Petrolul oameni care nu iubesc acest simbol al Ploiestiului? Vă mulțumesc! Liubliana Nedelcu”

