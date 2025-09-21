CSM Ploiești. Saviola Ghiompirică, vicecampioană națională la box

Sportivele secţiei de box a CSM Ploieşti au participat la Campionatul Naţional Feminin pentru Senioare, Tineret, Junioare şi Cadete, de la Eforie Nord. În urma competițiilor, sportivele de la CSM Ploiești au reușit să câștige trei medalii: una de argint şi două de bronz.

Titlul de vicecampioană naţională, potrivit CSM Ploiești, a fost obţinut la categoria „junioare – 54 kg” de Miriam Saviola Ghiompirică, după o victorie la puncte, în semifinale, în faţa reprezentantei CSM Piteşti, Iris Voicu, şi o înfrângere prin RSC în prima repriză în finala cu Andreea Negoiţă, de la Drobeta Turnu Severin.

„Cu medalii de bronz se întorc acasă Ştefania Ţăndărescu (senioare, 48 kg), învinsă în semifinale de Eugenia Anghel (SCM Craiova) prin RSC în prima repriză, şi Beatrice Căldărariu (tineret, 48 kg), care a pierdut tot în penultimul act în faţa reprezentantei CSA Steaua, Denisa Duţă, prind abandon în repriza a 3-a.

CSM Ploieşti le-a mai avut înscrise în competiţie pe Geanina Bănică (senioare, 54 kg), învinsă în „sferturi” de Laura Olaru (CSM Tulcea), decizie la puncte, 5-0, şi pe Andreea Hajnal (tineret, 51 kg), care a cedat în faţa Anei Maria Antofe (SCM Buzău)”, a precizat CSM Ploiești.

