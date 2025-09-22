- Publicitate -
Stația de epurare a Ploieștiului este depășită tehnologic.

RASP Ploiești, la un pas de insolvență. Are de plată peste 8 milioane de euro

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești se află într-o situație critică din cauza penalităților percepute de Apele Române pentru vechea stație de epurare. Sumele de plată acumulate au ajuns la peste 8 milioane de euro, iar RASP are o singură șansă: eșalonarea penalităților. În caz contrar riscă insolvența.

- Publicitate -

Din articol

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești traversează o nouă perioadă de criză. La mai bine de un an de când vechea stație de epurare a rămas fără autorizație de funcționare, penalitățile acumulate de RASP Ploiești pentru apele deversate în Dâmbu, se cifrează la peste 43 de milioane de lei. (Detalii AICI)

Chiar dacă, în 2025, stația veche de epurare a Ploieștiului a fost preluată de către operatorul care furnizează apă la nivelul municipiului (Detalii AICI), Regia Autonămă de Servicii Publice Ploiești a rămas îngropată în datoriile istorice.

Cu memoriul, la Ministerul Mediului

Penalitățile percepute de Apele Române pentru apele deversate în Dâmbu, ca urmare a parametrilor depășiți, se cifrează la peste 8 milioane de euro.

Educație

Ore remediale pentru ciclul primar. Cât stau copiii la școală

Mărirea normei didactice, corespunzător „Legii Bolojan”, se aplică începând cu acest an școlar. Astfel, cu doar trei zile înainte de începerea cursurilor anului școlar...
- Publicitate -

„Am funcționat cu conturile blocate. Conturile au fost deblocate după ce ne-au fost oprite 2,8 milioane de lei. În momentul de față nu avem conturile blocate și nici nu ne-a mai venit o nouă notificare, însă este o chestiune de zile sau de săptămâni ca lucrurile să se repete.

Am depus, alături de Primăria Ploiești, un memoriu la Ministerul Mediului, care au în subordine Apele Române, cu speranța de a fi suspendată plata penalităților pe o perioadă de șase luni și eșalonarea acestor datorii, conform ART. 233, alin 7, din Legea 207/2015 – cod de procedură fiscală”, ne-a declarat Vasile Ionescu, director tehnic al RASP Ploiești.

RASP Ploiești, la un pas de insolvență

„Cauza care a condus la această situație a fost nefinalizarea, la termen, a noii stații de epurare a Ploieștiului, prin care să se asigure epurarea apelor uzate de pe raza municipiului Ploiești înainte de evacuarea apei în emisar.

- Publicitate -

Soluția ar fi preluarea acestor datorii de către municipiul Ploiești, printr-o hotărâre de Consiliu Local, avându-se în vedere că, potrivit legii, obligația de asigurare a gospodăririi eficiente a apei distribuite în localitate și de colectare a apelor meteorice, canalizare și epurare a apelor uzate revine autorităților administrației publice locale, în cazul de față UAT-ului Ploiești, conform Ordonanței 21/2002. RASP-ul se află, din păcate, la un pas de insolvență”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului, fost director al RASP Ploiești.

Datorii istorice ale Ploieștiului

Îngropată în datorii, din cauza penalităților acumulate de ani buni pentru stația veche a Ploieștiului, Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești are un istoric zbuciumat din cauza vechii stații de epurare a apelor.

Primăria Ploiești se angajase, în urmă cu 19 ani, să construiască o nouă stație de epurare.  Fondurile urmau să fie asigurate, în proporție de 75% din bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, restul de 25% din totalul cheltuielilor revenind municipalității.

Administrație

Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi în Prahova

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, în urma acțiunilor de control efectuate în 2023, în Prahova, au fost descoperite mai multe nereguli. Auditorii acuză...
- Publicitate -

La acea dată, pentru realizarea investiției, Ploieștiul a preluat din nou în concesionare stația de epurare. Numai că, toate calculele au fost date peste cap de lipsa de finanțare de la bugetul de stat.

Lucrările au fost sistate, în 2013, iar Ploieștiul a ratat din acel moment construirea unei noi stații.

Fără autorizație de funcționare pentru apele uzate

În lipsa unei noi stații de epurare, apele uzate ale Ploieștiului au ajuns tot la vechea stație de epurare, care nu putea respecta limitele de descărcate prevăzute de lege.

- Publicitate -

Stație de epurare veche a Ploieștiului a fost construită în anii 1965 – 1970 și este dotată cu o singură treaptă mecanică. Prin urmare nu asigură epurarea corespunzătoare a apelor.

Anul trecut, Ploieștiul a pierdut autorizarea de funcționare pentru stația veche a orașului, iar penalitățile, în câteva luni, au crescut până acum la valoarea de 8 milioane de euro.

Coșmarul legat de penalități va mai plana asupra bugetului local până în momentul în care va fi construită noua stație de epurare.

- Publicitate -

Singurul avantaj este că există o promisiune fermă că noua stație de epurare va fi finalizată, de data aceasta de operatorul care furnizează apa la Ploiești, respectiv de Apa Nova, obligații asumate prin contractul de concesiune.

Până atunci, RASP Ploiești ar trebui să găsească o modalitate de eșalonare a penalităților acumulate până la această dată, propabil prin garantarea acestor datorii de către municipalitate.

Pe de altă parte, din bugetul local vor fi plătite penalitățile viitoare pentru vechea stație de epurare până la finalizarea lucrărilor pentru o stasție nouă de epurare.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

1
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Mihaela Badea (UPG): „Greșelile fac parte din drumul spre reușită”

0
Mihaela Badea este conferențiar universitar doctor și conduce Departamentul...
Eveniment

Bărbat în vârstă de 79 de ani din Ploiești dat dispărut

0
Mihu Vasile, un ploieștean în vârstă de 79 de...
Social

Casă modulară, ridicată de Asociația Veritas pentru oameni e gata

0
Otilia Moncea este prahoveanca în vârstă de 44 de...
Sport

Medalii pentru sportivii pregătiți de Florin Ghiță la Cupa României FRFK

0
Sportivii prahoveni antrenați de Florin Ghiță au urcat pe...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi în Prahova

Marius Nica -
Potrivit unui raport al Curții de Conturi, în urma...

Cine beneficiază de transport gratuit la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești mai multe categorii de persoane vor beneficia...

Cum va fi modernizat Parcul Bucov

Roxana Tănase -
Decolmatarea lacului 1, amenajarea insulei pentru evenimente, ponton și...

Scandal în Consiliul Local Ploiești. Tonsciuc, scos din AGA de la TCE

Roxana Tănase -
Ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești nu a...
- Publicitate -

Cum ar putea fi amenajat Dâmbu

Roxana Tănase -
Reabilitarea străzilor, realizarea de trotuare și de piste de...

Cât ar costa achiziția sălii de box din Ploiești

Roxana Tănase -
Sala de box, unde zilnic se antrenează sportivii de...

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

Roxana Tănase -
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...

13 zile până la expirarea subvenției la agentului termic la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești, începând cu 1 ianuarie 2025, prețul local...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean