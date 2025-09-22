RASP Ploiești, la un pas de insolvență. Are de plată peste 8 milioane de euro

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești se află într-o situație critică din cauza penalităților percepute de Apele Române pentru vechea stație de epurare. Sumele de plată acumulate au ajuns la peste 8 milioane de euro, iar RASP are o singură șansă: eșalonarea penalităților. În caz contrar riscă insolvența.

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești traversează o nouă perioadă de criză. La mai bine de un an de când vechea stație de epurare a rămas fără autorizație de funcționare, penalitățile acumulate de RASP Ploiești pentru apele deversate în Dâmbu, se cifrează la peste 43 de milioane de lei. (Detalii AICI)

Chiar dacă, în 2025, stația veche de epurare a Ploieștiului a fost preluată de către operatorul care furnizează apă la nivelul municipiului (Detalii AICI), Regia Autonămă de Servicii Publice Ploiești a rămas îngropată în datoriile istorice.

Cu memoriul, la Ministerul Mediului

Penalitățile percepute de Apele Române pentru apele deversate în Dâmbu, ca urmare a parametrilor depășiți, se cifrează la peste 8 milioane de euro.

„Am funcționat cu conturile blocate. Conturile au fost deblocate după ce ne-au fost oprite 2,8 milioane de lei. În momentul de față nu avem conturile blocate și nici nu ne-a mai venit o nouă notificare, însă este o chestiune de zile sau de săptămâni ca lucrurile să se repete.

Am depus, alături de Primăria Ploiești, un memoriu la Ministerul Mediului, care au în subordine Apele Române, cu speranța de a fi suspendată plata penalităților pe o perioadă de șase luni și eșalonarea acestor datorii, conform ART. 233, alin 7, din Legea 207/2015 – cod de procedură fiscală”, ne-a declarat Vasile Ionescu, director tehnic al RASP Ploiești.

RASP Ploiești, la un pas de insolvență

„Cauza care a condus la această situație a fost nefinalizarea, la termen, a noii stații de epurare a Ploieștiului, prin care să se asigure epurarea apelor uzate de pe raza municipiului Ploiești înainte de evacuarea apei în emisar.

Soluția ar fi preluarea acestor datorii de către municipiul Ploiești, printr-o hotărâre de Consiliu Local, avându-se în vedere că, potrivit legii, obligația de asigurare a gospodăririi eficiente a apei distribuite în localitate și de colectare a apelor meteorice, canalizare și epurare a apelor uzate revine autorităților administrației publice locale, în cazul de față UAT-ului Ploiești, conform Ordonanței 21/2002. RASP-ul se află, din păcate, la un pas de insolvență”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului, fost director al RASP Ploiești.

Datorii istorice ale Ploieștiului

Îngropată în datorii, din cauza penalităților acumulate de ani buni pentru stația veche a Ploieștiului, Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești are un istoric zbuciumat din cauza vechii stații de epurare a apelor.

Primăria Ploiești se angajase, în urmă cu 19 ani, să construiască o nouă stație de epurare. Fondurile urmau să fie asigurate, în proporție de 75% din bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, restul de 25% din totalul cheltuielilor revenind municipalității.

La acea dată, pentru realizarea investiției, Ploieștiul a preluat din nou în concesionare stația de epurare. Numai că, toate calculele au fost date peste cap de lipsa de finanțare de la bugetul de stat.

Lucrările au fost sistate, în 2013, iar Ploieștiul a ratat din acel moment construirea unei noi stații.

Fără autorizație de funcționare pentru apele uzate

În lipsa unei noi stații de epurare, apele uzate ale Ploieștiului au ajuns tot la vechea stație de epurare, care nu putea respecta limitele de descărcate prevăzute de lege.

Stație de epurare veche a Ploieștiului a fost construită în anii 1965 – 1970 și este dotată cu o singură treaptă mecanică. Prin urmare nu asigură epurarea corespunzătoare a apelor.

Anul trecut, Ploieștiul a pierdut autorizarea de funcționare pentru stația veche a orașului, iar penalitățile, în câteva luni, au crescut până acum la valoarea de 8 milioane de euro.

Coșmarul legat de penalități va mai plana asupra bugetului local până în momentul în care va fi construită noua stație de epurare.

Singurul avantaj este că există o promisiune fermă că noua stație de epurare va fi finalizată, de data aceasta de operatorul care furnizează apa la Ploiești, respectiv de Apa Nova, obligații asumate prin contractul de concesiune.

Până atunci, RASP Ploiești ar trebui să găsească o modalitate de eșalonare a penalităților acumulate până la această dată, propabil prin garantarea acestor datorii de către municipalitate.

Pe de altă parte, din bugetul local vor fi plătite penalitățile viitoare pentru vechea stație de epurare până la finalizarea lucrărilor pentru o stasție nouă de epurare.