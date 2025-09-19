Scandal în Consiliul Local Ploiești. Tonsciuc, scos din AGA de la TCE

Ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești nu a fost lipsită de dispute. Consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) a fost revocat din funcția de membru AGA de la TCE Ploiești.

Seria revocărilor din AGA pentru consilierii locali din Mișcarea Noi, Ploieștenii a continuat, vineri, la Consiliul Local Ploiești. Pe ordinea de zi a fost introdus un proiect suplimentar prin care membrii AGA de la TCE Ploiești, Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) și Puiu Neagu (AUR) să fie revocați din funcție.

De fapt vorbim de același scenariu ca revocarea din functie de la SGU si Hale si Piete. Adică singurul revocat a fost Mihai Tonsciuc de la Miscarea Noi, Ploieștenii, Puiu Neagu (AUR) fiind propus de PSD să-și continue mandatul.

Proiectul legat de revocare a fost votat cu 17 voturi pentru (PSD-PNL-AUR-USR), patru împotrivă (Mișcarea Noi Ploieștenii) și două abțineri (România în Acțiune). Cu doar câteva minute de discutarea proiectului, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a reacționat cu privire la excluderea consilierilor Miscarea Noi, Ploieștenii din AGA de la SGU, Hale si TCE.

La rândul lor, in momentul în care proiectul a ajuns in dezbatere, a existat o reacție si din partea consilierilor vizati, însă votul PSD, PNL, AUR si USR a fost decisiv.

Până la urmă, în AGA de la TCE au fost numiți Puiu Neagu (AUR) si Florin Ioniță (PNL).

VIDEO Reacțția primarului, la finalul înregistrării: