Primăria Ploiești dă în judecată Garda de Mediu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a reacționat în urma sancțiunii aplicată de Garda de Mediu Prahova pentru organizarea evenimentelor în cadrul Republica de sub Castani. Edilul a anunțat că va da în judecată instituția.

Vă reamintim că Garda de Mediu Prahova a confirmat la solicitarea Observatorul Prahovean aplicarea unei sancțiuni în valoare de aproximativ 50 000 de euro (261.370 lei) Primăriei Ploiești în urma unui control finalizat în data de 15 septembrie, cu privire la evenimentele organizate în această vară pe Bulevardul Independenței din Ploiești – Republica de sub Castani.

„Pentru faptele constatate, la încheierea controlului din data de 15.09.2025, a fost aplicată o sancțiune contravențională Autorității administrației publice locale a municipiului Ploiești, în cuantum de 261370 lei, în conformitate cu prevederile art.23, alin.1, lit. f, pentru nerespectarea art.5, lit. d, coroborat cu art.18 alin.7 din Legea nr. 24 din 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Garda de Mediu Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

În replică, Mihai Polițeanu, a numit Garda de Mediu Prahova „o instituție de clovni, cărora le pute politic bucuria ploieștenilor din Republica de sub Castani, dar nu le pute poluarea zilnică din Ploiești” printr-o postare pe pagina de Facebook. La finalul acesteia a anunțat că îi va da în judecată pentru amendă.

Postarea integrală

„Garda De Mediu Prahova este o instituție de clovni, cărora le pute politic bucuria ploieștenilor din Republica de sub Castani, dar nu le pute poluarea zilnică din Ploiești.

Doar în perioada mai-iunie 2025 la Primăria Ploiești au venit peste 40 de sesizări privind calitatea aerului în oraș.

Pe 9.07.2025 am trimis Gărzii de Mediu Prahova o solicitare să stabilească un program 7 zile din 7 cu prezența în teren pentru identificarea în timp real a poluatorilor, oferindu-ne să îi sprijinim 24 din 24 cu Politia Locală și RASP.

Ne-au tratat cu flit, așa cum fac și cu ploieștenii disperați de poluarea din oraș. Pe lângă amenda pe care ne-au dat-o pentru organizarea evenimentelor din Republica de sub Castani, o singură dată i-am mai văzut la față: atunci când făceau lobby pentru operatorul de salubritate Rosal/Bingo ca să nu îi dăm afară din oraș.

Si atunci ne-au dat amendă. In altă ordine de idei:

1) Îi vom da în judecată pentru amendă;

2) În week-end ne vedem în Republica de sub Castani. Acest week-end va fi dedicat seniorilor ploieșteni: părinților și bunicilor noștri.”