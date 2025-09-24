- Publicitate -

Primăria Ploiești dă în judecată Garda de Mediu

Ștefan Vlăsceanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a reacționat în urma sancțiunii aplicată de Garda de Mediu Prahova pentru organizarea evenimentelor în cadrul Republica de sub Castani. Edilul a anunțat că va da în judecată instituția.

Vă reamintim că Garda de Mediu Prahova a confirmat la solicitarea Observatorul Prahovean aplicarea unei sancțiuni în valoare de aproximativ 50 000 de euro (261.370 lei) Primăriei Ploiești în urma unui control finalizat în data de 15 septembrie, cu privire la evenimentele organizate în această vară pe Bulevardul Independenței din Ploiești – Republica de sub Castani.

„Pentru faptele constatate, la încheierea controlului din data de 15.09.2025, a fost aplicată o sancțiune contravențională Autorității administrației publice locale a municipiului Ploiești, în cuantum de 261370 lei, în conformitate cu prevederile art.23, alin.1, lit. f, pentru nerespectarea art.5, lit. d, coroborat cu art.18 alin.7 din Legea nr. 24 din 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Garda de Mediu Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

În replică, Mihai Polițeanu, a numit Garda de Mediu Prahova „o instituție de clovni, cărora le pute politic bucuria ploieștenilor din Republica de sub Castani, dar nu le pute poluarea zilnică din Ploiești” printr-o postare pe pagina de Facebook. La finalul acesteia a anunțat că îi va da în judecată pentru amendă.

Postarea integrală

„Garda De Mediu Prahova este o instituție de clovni, cărora le pute politic bucuria ploieștenilor din Republica de sub Castani, dar nu le pute poluarea zilnică din Ploiești.

Doar în perioada mai-iunie 2025 la Primăria Ploiești au venit peste 40 de sesizări privind calitatea aerului în oraș.

Pe 9.07.2025 am trimis Gărzii de Mediu Prahova o solicitare să stabilească un program 7 zile din 7 cu prezența în teren pentru identificarea în timp real a poluatorilor, oferindu-ne să îi sprijinim 24 din 24 cu Politia Locală și RASP.

Ne-au tratat cu flit, așa cum fac și cu ploieștenii disperați de poluarea din oraș. Pe lângă amenda pe care ne-au dat-o pentru organizarea evenimentelor din Republica de sub Castani, o singură dată i-am mai văzut la față: atunci când făceau lobby pentru operatorul de salubritate Rosal/Bingo ca să nu îi dăm afară din oraș.

Si atunci ne-au dat amendă. In altă ordine de idei:

1) Îi vom da în judecată pentru amendă;

2) În week-end ne vedem în Republica de sub Castani. Acest week-end va fi dedicat seniorilor ploieșteni: părinților și bunicilor noștri.”

2 COMENTARII

  1. Revenind, cu ce difera mandatul actualului edil, fata de ultimul? Scandaluri, lupte interne, combinatii. Cine va plati costurile actionarii in judecata a Garzii de Mediu ( care oricum, sunt niste incompetenti, asta e clar) ? In plina austeritate, cand toti se uita cum sa mai reduca costurile, primaria prin departamentul juridic duce lupte PE BANII PLOIESTENILOR, doar pentru ca primarul sa-si desfasoare balciul. Halucinant.

    Iata cum usor usor, ne indreptam spre jumatate de milion € cheltuiti din bani publici ( 300.000 balciul, 50.000 amenda si cat or costa cheltuielile de kudecata ), pentru ambitiile unei persoane.

  2. Papagalul asta il imita pe nimicusor. Dupa ce ca a vandalizat orasul cu parangheliile lui si a dat peste cap circulatia, mai are tupeul sa dea in judecata o institutie care vegheaza asupra curateniei orasului?

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
