Primăria Ploiești amendată pentru Republica de sub Castani de Garda de Mediu

Primăria Ploiești a fost amendată de Garda de Mediu Prahova pentru evenimentele derulate în cadrul Republica de sub Castani. Măsura a fost luată, potrivit comisarilor de mediu, după mai multe petiții primite pe adresa instituției.

Vă reamintim că și comercianții care și-au desfășurat în această vară activitatea economică în cadrul Republica de Sub Castani au fost sancționați în urma unui control al ANPC.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au precizat pentru Observatorul Prahovean finalizarea controlului privind Republica de Sub Castani a avut loc în data de 15 septembrie și s-a încheiat cu o amendă 261.370 lei (aproximativ 50.000 de euro).

„Pentru faptele constatate, la încheierea controlului din data de 15.09.2025, a fost aplicată o sancțiune contravențională Autorității administrației publice locale a municipiului Ploiești, în cuantum de 261370 lei, în conformitate cu prevederile art.23, alin.1, lit. f, pentru nerespectarea art.5, lit. d, coroborat cu art.18 alin.7 din Legea nr. 24 din 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Garda de Mediu Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

Cu privire la aceste controale, invitat la o emisiune în studioul Observatorul Prahovean, primarul Mihai Polițeanu declara:

