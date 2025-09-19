Cum va fi modernizat Parcul Bucov

Decolmatarea lacului 1, amenajarea insulei pentru evenimente, ponton și debarcader, amenajarea de alei și iluminat fotovoltaic. Acestea sunt doar o parte dintre propunerile de modernizare a parcului Bucov. Aleșii locali ploieșteni au aprobat, joi, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru revitalizarea și modernizarea Parcului Memorial Constantin Stere.

Proiectul, pentru care se încearcă atragerea de finanțare europeană, vizează atât decolmatarea locului 1, consolidarea malurilor, dar și o nouă propunere peisagistică în zonă.

Situat la nici 3 kilometri de Ploiești, Parcul de la Bucov rămâne unul dintre spațiile verzi de interes local și județean, cu o suprafață de peste 100 de hectare.

Proiectul avansat în Consiliul Local se referă la o suprafață de 9 hectare și include lacul 1, insula centrală și terenurile adiacente.

Două scenarii de modernizare la Parcul Bucov

Studiul de fezabilitate aprobat în Consiliul Local Ploiești a vizat două scenarii de lucru pentru modernizarea Parcului Bucov.

Primul scenariu propus reprezintă o investiție în cuantum de 25,5 milioane de lei. În cel de-al Doilea scenariu, valoarea estimată a investiției este de peste 34,2 milioane de lei.

Zonă pentru evenimente, ponton și debarcader la Bucov

Primul scenariu include decolmaterea lacului 1 și consolidarea malurilor, precum și o rețea coerentă de alei pietonale și piste de biciclete cu iluminat fotovoltaic, precum și amenajarea insulei cu pavilion pentru evenimente, ponton și debarcader.

în scenariul maximal fiind inclusă și extinderea excesivă a dotărilor, cu intervenții mai costisitoare și cu un impact mai mare asupra mediului, generând dificultăți de întreținere și risc de subutilizare.

Acest ultim scenariu, mult mai costisitor, viza construirea unei clădiri multifuncționale închise de mari dimensiuni pentru expoziții și evenimente, dar și construirea unui amfiteatru de mari dimensiuni cu platforme masive pentru spectacole.

În plus, propunerea viza inclusiv realizarea unor trasee complexe pentru sporturi extreme (tironiană, escaladă).

Lista de propuneri pentru modernizarea parcului Bucov