- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Cum va fi modernizat Parcul Bucov

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Decolmatarea lacului 1, amenajarea insulei pentru evenimente, ponton și debarcader, amenajarea de alei și iluminat fotovoltaic. Acestea sunt doar o parte dintre propunerile de modernizare a parcului Bucov. Aleșii locali ploieșteni au aprobat, joi, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru revitalizarea și modernizarea Parcului Memorial Constantin Stere.

- Publicitate -

Din articol

Proiectul, pentru care se încearcă atragerea de finanțare europeană, vizează atât decolmatarea locului 1, consolidarea malurilor, dar și o nouă propunere peisagistică în zonă.

Situat la nici 3 kilometri de Ploiești, Parcul de la Bucov rămâne unul dintre spațiile verzi de interes local și județean, cu o suprafață de peste 100 de hectare.

Proiectul avansat în Consiliul Local se referă la o suprafață de 9 hectare și include lacul 1, insula centrală și terenurile adiacente.

Eveniment

TIR rămas în pană pe DN1, în Bușteni. Trafic îngreunat

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 în stațiunea Bușteni din județul Prahova după ce un TIR a rămas în pană, pe sensul...
- Publicitate -

Două scenarii de modernizare la Parcul Bucov

Studiul de fezabilitate aprobat în Consiliul Local Ploiești a vizat două scenarii de lucru pentru modernizarea Parcului Bucov.

Primul scenariu propus reprezintă o investiție în cuantum de 25,5 milioane de lei. În cel de-al Doilea scenariu, valoarea estimată a investiției este de peste 34,2 milioane de lei.

Zonă pentru evenimente, ponton și debarcader la Bucov

Primul scenariu include decolmaterea lacului 1 și consolidarea malurilor, precum și o rețea coerentă de alei pietonale și piste de biciclete cu iluminat fotovoltaic, precum și amenajarea insulei cu pavilion pentru evenimente, ponton și debarcader.

- Publicitate -

în scenariul maximal fiind inclusă și extinderea excesivă a dotărilor, cu intervenții mai costisitoare și cu un impact mai mare asupra mediului, generând dificultăți de întreținere și risc de subutilizare.

Acest ultim scenariu, mult mai costisitor, viza construirea unei clădiri multifuncționale închise de mari dimensiuni pentru expoziții și evenimente, dar și construirea unui amfiteatru de mari dimensiuni cu platforme masive pentru spectacole.

În plus, propunerea viza inclusiv realizarea unor trasee complexe pentru sporturi extreme (tironiană, escaladă).

Administrație

Scandal în Consiliul Local Ploiești. Tonsciuc, scos din AGA de la TCE

Ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești nu a fost lipsită de dispute. Consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) a fost revocat din...
- Publicitate -

Lista de propuneri pentru modernizarea parcului Bucov

  • Modernizarea infrastructurii de circulație prin trasee pietonale și piste pentru biciclete
  • Dotarea cu mobilier urban, iluminat public și sistem de irigații
  • Diversificarea activităților recreative și educative prin zone de joacă moderne pentru copii, spații sportive și platforme pentru evenimente culturale și comunitare
  • Extinderea suprafețelor verzi

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

1
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

12
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

TIR rămas în pană pe DN1, în Bușteni. Trafic îngreunat

0
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 în...
Sport

Petrolul caută antrenor. Cine pregătește echipa

0
După despărțirea de Liviu Ciobotariu, conducerea clubului Petrolul Ploiești...
Eveniment

Focar de pestă porcină africană în Prahova, la Drăgănești

0
Inspectorii DSVSA Prahova au confirmat în această săptămână prezența...
Eveniment

Accident rutier cu o victimă la Filipeștii de Pădure

0
Un accident rutier în care au fost implicate două...
Eveniment

Cimitirul Bolovani transformat în groapă de gunoi

1
Când vine vorba de curățenia orașului Ploiești, gunoiul aruncat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Scandal în Consiliul Local Ploiești. Tonsciuc, scos din AGA de la TCE

Roxana Tănase -
Ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești nu a...

Cum ar putea fi amenajat Dâmbu

Roxana Tănase -
Reabilitarea străzilor, realizarea de trotuare și de piste de...

Cât ar costa achiziția sălii de box din Ploiești

Roxana Tănase -
Sala de box, unde zilnic se antrenează sportivii de...

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

Roxana Tănase -
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...
- Publicitate -

13 zile până la expirarea subvenției la agentului termic la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești, începând cu 1 ianuarie 2025, prețul local...

Apă caldă mai scumpă la Ploiești. Au apărut primele facturi

Roxana Tănase -
La Ploiești, la avizierul blocurilor, a început să fie...

Bănci rupte în Parcul Aurora Vest. Reacția SGU Ploiești

Corina Matei -
Parcul Aurora Vest este un loc de promenadă și...

Primarul Ploieștiului se căsătorește. Cine îi va deveni soție

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, se căsătorește în acest weekend....

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean